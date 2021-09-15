$204 млн за роль: чем сейчас занимаются «люди в черном»

Мировая премьера первой части культовой трилогии «Люди в черном» состоялась почти 25 лет назад (если быть точнее, 25 июня 1997 года). Фильм Барри Зонненфельда, снятый по мотивам комиксов Лоуэлла Каннигема, выпускавшихся под редакцией Marvel, получил премию «Оскар» за лучший грим и завоевал миллионы зрителей по всему миру. Что стало с главными героями франшизы, выяснил «Рамблер».

Кадр из фильма "Люди в черном"

В центре сюжета картины двое сотрудников секретного правительственного агентства «Люди в черном» Джей и Кей, которые контролируют пребывание инопланетных пришельцев на Земле. На этот раз напарникам бросает вызов мигрант из расы жуков-захватчиков. Он охотится за ценнейшим артефактом, который может стать причиной гибели нашей планеты. В главных ролях фильма снялись молодой Уилл Смит (он же Джей) и уже опытный Томми Ли Джонс (Кей) – кстати, последнему в 2021 году исполнилось 75 лет.

За роль Джея в первой части франшизы Смит получил всего 5 миллионов долларов, а Томми Ли Джонс (его в картине мог заменить Клинт Иствуд, но актер отказался от съемок в проекте) – 7 миллионов долларов. За всю трилогию Уилл заработал около 204 миллионов долларов (фиксированные выплаты + процент от кассовых сборов), а вот на сколько увеличился банковский счет его коллеги по фильмам, точно неизвестно.

Кадр из фильма "Люди в черном"

После выхода «Людей в черном» на экран оба актера снялись еще в десятке (если не больше) качественных фильмов и сериалов. Так, одними из самых заметных работ Смита стали «Легенда Багера Ванса», «Али», «Плохие парни», «Я, робот», «Правила съема: Метод Хитча», «В погоне за счастьем», «я – легенда», «Хэнкок», «Семь жизней», «Фокус», «Призрачная красота», «Алладин» и другие. В багаже у его коллеги Ли Джонса также не мало рейтинговых проектов: «Служители закона», «Двойной просчет», «Старикам тут не место», «Вечерний экспресс «Сансет Лимитед» и другие.

Теперь об актерах второго плана: Рип Торн (он сыграл агента Зед) скончался в 2019 году от осложнений, вызванных раком сердца. Напомним, звезда дебютировал в кино аж в 1956 году и снялся более чем в 180 кинопроектах (только представьте!). Мы его запомним по ролям в фильмах: «Люди в черном», «Без чувств», «Свой человек», «Вундеркинды» и других.

Эмма Томпсон, которая сыграла агента О в третьей части «Людей в черном», засветилась и в роли профессора Трелони в поттериане, а также снялась в ряде других громких проектов, например, в фильмах «Мечтая об Аргентине», «Реальная любовь», «Персонаж», «Воспитание чувств», «Рок-волна», «Песня ланча», «Спасти мистера Бэнкса». Одной из ее последних заметных ролей стала Баронесса в «Круэлле», премьера которой состоялась в 2021 году.

Вспомним и еще одну актрису второго плана Розарио Доусон. Она сыграла дочь зартанской принцессы Лоранны во второй части «Людей в черном». Звезда продолжает сниматься в большом кино и по сей день: ее можно увидеть в фильмах: «25-й час», «Сокровище Амазонки», «Александр», «Город грехов», «Доказательство смерти», «Семь жизней» (она стала коллегой Уилла Смита по этому фильму), «На крючке».

Напомним, премьера первой части фильма «Люди в черном» состоялась в 1997 году, второй – в 2002, а третьей – аж в 2012. В 2019 году на экраны вышел спин-офф трилогии «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон в главных ролях. По сюжету картины сотрудница лондонского филиала секретного агентства оказывается вовлечена в тайное убийство, которое заставляет ее путешествовать по миру. В фильме в эпизодической роли появилась и Эмма Томпсон, которые сыграла агента О и в оригинальных фильмах. В мировом прокате картина собрала больше 250 миллионов долларов.