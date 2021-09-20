Больше 50 лет назад на экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». В те годы картина критиками была воспринята неоднозначно, но несмотря на это стала культовой. Именно ее смотрят все наши космонавты перед стартом и разбирают на цитаты, а звезды проекта, в первую очередь, ассоциируются с персонажами из «Белого солнца пустыни». «Рамблер» решил узнать, как сложилась судьба главных героев фильма.

Татьяна Федотова (Кузьмина) - Гюльчатай

Роль Гюльчатай могла открыть юной танцовщице двери в мир большого кино, но судьба распорядилась иначе. Звезда вышла замуж за композитора Геннадия Кузьмина, брак с которым обернулся для Татьяны общественным порицаем – ради возлюбленной ее избранник ушел из семьи. После актриса работала в танцевальном ансамбле, но многие коллеги отзывались о ней как о скандальной и проблемной особе. Успеха эта деятельность Федотовой (в замужестве – Кузьминой) не принесла, однако советская актриса нашла себе другую отдушину. Уже несколько лет она состоит в опасной религиозной организации, редкие интервью используя, чтобы проповедовать.

«Татьяна действительно стала сектанткой. Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, помочь ему невозможно. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этому учению, заблуждаются, и им нужно прийти к спасению. В данном направлении есть «финансовая проповедь». Руководители секты выкачивают из людей имущество, квартиры», - прокомментировал увлечение Кузьминой судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Кахи Кавсадзе - Черный Абдулла

Советский и грузинский актер театра и кино за свою карьеру снялся больше чем в 100 фильмах, среди которых: «Годен к нестроевой», «Мелодии Верийского квартала», «Короли и капуста», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо». Но самой его запоминающейся ролью, безусловно, стало перевоплощение в Черного Абдуллу в «Белом солнце пустыни». В конце 2020-го актер переболел коронавирусом – после трехнедельной терапии актера выписали из больницы, однако в феврале 2021 года он снова оказался в госпитале с двухсторонней пневмонией. В конце апреля того же года стало известно, что Кахи скончался в возрасте 85 лет. По информации СМИ, причиной смерти актера стали осложнения после Covid-19.

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Николай Годовиков – Петруха

После роли обаятельного Петрухи общественность пророчила Годовикову блестящую карьеру в кино – однако вместо этого актера ждала жизнь, полная скандалов, ошибок и падений.

Когда картина вышла на экраны, Николай уже служил в армии. Вернувшись со службы, он женился – в браке у него родилась дочка. Однако с работой не складывалось, поэтому ему приходилось перебиваться случайными заработками. Спустя несколько лет и развод Годовиков подрался с соседями по коммуналке. Бытовая ссора закончилась для молодого актера ранением в области груди (сосед напал с разбитой бутылкой), после которого он вообще не мог устроиться на работу. Дни простоев обернулись ему статьей за тунеядство и первым тюремным сроком. Дальше пошло как по накатанной: воровство, новой срок, свобода, новый брак и еще один ребенок, а дальше безработица, развод и снова тюрьма. Вырваться из кругов ада звезде помогла его третья жена, которая и устроила его на постоянную работу. Николаю даже удалось сняться в нескольких картинах. В 2015 году его жена умерла от диабета, а в 2017 скончался и сам Годовиков – причиной смерти стал рак почек.

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Анатолий Кузнецов – Красноармеец Сухов

Актер не стал заложником одной роли в «Белом солнце пустыни» и после выхода картины еще долгие годы оставался востребованным артистом. Последние несколько лет своей жизни Кузнецов якобы сражался с раком: облучение, операция, удаление части органов сделали его фактически инвалидом – однако и этого было недостаточно. Тогда актер обратился к другим специалистам, которые выяснили, что рака не было и в помине – все дело было в полипе, с которым можно было легко справиться, если бы врачи не загубили здоровье звезды неправильным лечением. Супруга Кузнецова пыталась поддержать его в непростое для него время, но актер для себя тогда уже принял решение. Весной 2014 года он отправил жену из больницы срочно платить за газ, и пока ее не было, принял смертельную дозу лекарств. Врачам артиста спасти не удалось.