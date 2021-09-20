Не только "Брат": какие фильмы смотреть с Бодровым-младшим

Многие зрители знают Сергея Бодрова-младшего благодаря фильмам "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова, где он сыграл Данилу Багрова. Однако это далеко не единственная его роль. За свою карьеру он успел сняться в 13 кинолентах, а также стать режиссером и сценаристом картины "Сестры". "Рамблер" расскажет, какие фильмы стоит посмотреть поклонникам Сергея Бодрова-младшего.

Фото: Кадр из фильма "Брат" Кадр из фильма "Брат"

"Медвежий поцелуй" (2002)

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Кадр из фильма "Медвежий поцелуй"

Роль Миши в картине "Медвежий поцелуй" стала последней для Сергея Бодрова-младшего. По сюжету, медвежонка из сибирской тайги поселили в зоопарке, а позже оттуда его забрали в цирк воздушная гимнастка Кармен с дочкой Лолой, назвав Мишей. Через некоторое время Лола увидела в клетке вовсе не медведя, а молодого человека, который утверждал, что он и есть тот самый Миша. В фильме также сыграли Ребека Льльеберг, Йоахим Круль, Уит Аллен и многие другие. Картина принимала участие на Венецианском кинофестивале 20002 года в номинации "Золотой лев". А режиссером киноленты выступил отец Бодрова-младшего — Сергей Бодров-старший.

"Стрингер" (1998)

Кадр из фильма "Стрингер"

По сюжету, Вадик, роль которого и исполнил Сергей Бодров, случайно оказывается человеком, который запечатлел на камеру взрыв троллейбуса. Предлагая свой материал западным телекомпаниям, он знакомится с Хелен. Вадик понимает, что для того, чтобы ее вновь увидеть, ему необходимо заполучить действительно интересный материал. В поисках сенсации он знакомится с лидером широко известной партии Яворским, что в последствии помогает ему снять ролик о попытке наемного убийства этого политического деятеля. Однако на пути к вниманию девушки, Вадику предстоит преодолеть немало трудностей. В фильме также снялись Анна Фрил, Владимир Ильин, Роберт Неппер и многие другие.

"Кавказский пленник" (1996)

Кадр из фильма "Кавказский пленник"

На Кавказе идет война. Двух раненых русских солдат забирает житель отдаленного горного аула Абдул-Марат. Сын Абдул-Марата находится в плену у русских, и он хочет договориться об обмене пленными. В фильме также сыграли Олег Меньшиков, Джемал Сихарулидзе, Сусанна Мехралиева и многие другие. За главную роль в картине "Кавказский пленник" Сергей Бодров был удостоен нескольких престижных наград, в частности премии "Ника" в номинации "Лучшая мужская роль" и приза "За лучшую мужскую роль" на фестивале "Кинотавр". Кинолента также была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Режиссером картины также выступил отец Бодрова-младшего — Сергей Бодров-старший.

"Сестры" (2001)

Кадр из фильма "Сестры"