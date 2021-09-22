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Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев вышел из комы

Kinobugle.ruиещё 2
1 час назад

Российского режиссера Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы. Теперь он готовится к прохождению реабилитации. Об этом рассказал глава инвестиционной компании АФК «Система», которая и финансирует лечение постановщика в Германии.

СМИ: Звягинцев вышел из комы
Фото: kinobugle.rukinobugle.ru

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — сообщил Владимир Евтушенков в беседе с РЕН ТВ.

Недавно стало известно, что постановщик находится в искусственной коме из-за тяжелейших последствий коронавирусом, которым он переболел летом. У Звягинцева было 92% поражения легких и он был подключен к аппарату ЭКМО.

Звягинцев поставил фильмы «Нелюбовь» и «Левиафан», за которые был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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