СМИ: Звягинцев вышел из комы

Российского режиссера Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы. Теперь он готовится к прохождению реабилитации. Об этом рассказал глава инвестиционной компании АФК «Система», которая и финансирует лечение постановщика в Германии.

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«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — сообщил Владимир Евтушенков в беседе с РЕН ТВ.

Недавно стало известно, что постановщик находится в искусственной коме из-за тяжелейших последствий коронавирусом, которым он переболел летом. У Звягинцева было 92% поражения легких и он был подключен к аппарату ЭКМО.