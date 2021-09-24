Сентябрьская премьера «Шан-Чи и легенда десяти колец» собирает положительные отзывы кинокритиков и аудитории. Особенно зрители хвалят смелость в рамках киновселенной и профессиональную игру актеров. Большинство актеров кинобоевика либо из Китая, либо китайского происхождения, что соответствует духу самой первой отдельной Marvel-картины об азиатском супергерое. «Рамблер» собрал восемь китайских актрис, которые также получили популярность в Голливуде.

Чэнь Фала

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Родилась в 1982 году в городе Чэнду, провинция Сычуань. Известна благодаря фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также драматическому сериалу «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом.

Фань Бинбин

Родилась в 1981 году в городе Циндао, провинция Шаньдун. Известна на Западе благодаря работе моделью: ее лицо в форме «дынного семени» много раз признавалось идеальным. В мае 2018 оказалась вмешана в скандал за неуплату налогов.

Чжан Цзыи

Родилась в 1979 году в Пекине. Известна широкому зрителю благодаря главной роли в картинах «Мемуары гейши» и «Дом летающих кинжалов».

Лю Ифэй

Родилась в 1987 в городе Ухань, провинция Хубэй. Также известна под именем Кристал Лю. Прославилась в 2020 году, снявшись в диснеевской кино-экранизации мультфильма «Мулан».

Чжоу Сюнь

Родилась в 1974 году в городе Цюйчжоу, провинция Чжэцзян. Самые известные работы — «Облачный атлас» и «Император и убийца».

Мишель Йео

Родилась в 1962 году в Малайзии в этнической китайской семье. В 1983 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Малайзия» и появилась в рекламном ролике с Джеки Чаном. Одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году. Самые известные работы — «Мемуары гейши» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Вивиан У

Родилась в 1966 году в Шанхае. Вошла в список 50 самых красивых людей мира по версии People в 1990 году. Самые известные работы — драматические картины «Интимный дневник» и «Последний император».

Джоан Чэнь