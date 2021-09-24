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Самые красивые китайские актрисы, которые покорили Голливуд

Дарья Амосова
1 час назад

Сентябрьская премьера «Шан-Чи и легенда десяти колец» собирает положительные отзывы кинокритиков и аудитории. Особенно зрители хвалят смелость в рамках киновселенной и профессиональную игру актеров. Большинство актеров кинобоевика либо из Китая, либо китайского происхождения, что соответствует духу самой первой отдельной Marvel-картины об азиатском супергерое. «Рамблер» собрал восемь китайских актрис, которые также получили популярность в Голливуде.

Чэнь Фала. Родилась в 1982 году в городе Чэнду, провинция Сычуань.
1/8 Чэнь Фала. Родилась в 1982 году в городе Чэнду, провинция Сычуань.
Фото: Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
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Фань Бинбин. Родилась в 1981 году в городе Циндао, провинция Шаньдун. Известна на Западе благодаря работе моделью.
2/8 Фань Бинбин. Родилась в 1981 году в городе Циндао, провинция Шаньдун. Известна на Западе благодаря работе моделью.
Фото: Кадр из фильма «Мой путь»
Чжан Цзыи. Родилась в 1979 году в Пекине. Известна широкому зрителю благодаря главной роли в картинах «Мемуары гейши».
3/8 Чжан Цзыи. Родилась в 1979 году в Пекине. Известна широкому зрителю благодаря главной роли в картинах «Мемуары гейши».
Фото: Кадр из фильма «Дом летающих кинжалов»
Лю Ифэй. Родилась в 1987 в городе Ухань, провинция Хубэй. Также известна под именем Кристал Лю.
4/8 Лю Ифэй. Родилась в 1987 в городе Ухань, провинция Хубэй. Также известна под именем Кристал Лю.
Фото: Кадр из фильма «Мулан»
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Чжоу Сюнь. Родилась в 1974 году в городе Цюйчжоу, провинция Чжэцзян. Самые известные работы — «Облачный атлас» и «Император и убийца».
5/8 Чжоу Сюнь. Родилась в 1974 году в городе Цюйчжоу, провинция Чжэцзян. Самые известные работы — «Облачный атлас» и «Император и убийца».
Фото: Кадр из фильма «Облачный атлас»
Мишель Йео. Родилась в 1962 году в Малайзии в этнической китайской семье. В 1983 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Малайзия».
6/8 Мишель Йео. Родилась в 1962 году в Малайзии в этнической китайской семье. В 1983 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Малайзия».
Фото: Кадр из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
Вивиан У. Родилась в 1966 году в Шанхае. Вошла в список 50 самых красивых людей мира по версии People в 1990 году.
7/8 Вивиан У. Родилась в 1966 году в Шанхае. Вошла в список 50 самых красивых людей мира по версии People в 1990 году.
Фото: Кадр из фильма «Интимный дневник»
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Джоан Чэнь. Родилась в 1961 году в Шанхае. Прорывной ролью стала героиня Джози Пэккард в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс».
8/8 Джоан Чэнь. Родилась в 1961 году в Шанхае. Прорывной ролью стала героиня Джози Пэккард в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс».
Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»

Чэнь Фала

Видео дня

Родилась в 1982 году в городе Чэнду, провинция Сычуань. Известна благодаря фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец», а также драматическому сериалу «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом.

Фань Бинбин

Родилась в 1981 году в городе Циндао, провинция Шаньдун. Известна на Западе благодаря работе моделью: ее лицо в форме «дынного семени» много раз признавалось идеальным. В мае 2018 оказалась вмешана в скандал за неуплату налогов.

Чжан Цзыи

Родилась в 1979 году в Пекине. Известна широкому зрителю благодаря главной роли в картинах «Мемуары гейши» и «Дом летающих кинжалов».

Лю Ифэй

Родилась в 1987 в городе Ухань, провинция Хубэй. Также известна под именем Кристал Лю. Прославилась в 2020 году, снявшись в диснеевской кино-экранизации мультфильма «Мулан».

Чжоу Сюнь

Родилась в 1974 году в городе Цюйчжоу, провинция Чжэцзян. Самые известные работы — «Облачный атлас» и «Император и убийца».

Мишель Йео

Родилась в 1962 году в Малайзии в этнической китайской семье. В 1983 году стала победительницей конкурса красоты «Мисс Малайзия» и появилась в рекламном ролике с Джеки Чаном. Одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году. Самые известные работы — «Мемуары гейши» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Вивиан У

Родилась в 1966 году в Шанхае. Вошла в список 50 самых красивых людей мира по версии People в 1990 году. Самые известные работы — драматические картины «Интимный дневник» и «Последний император».

Джоан Чэнь

Родилась в 1961 году в Шанхае. Родители актрисы учились в Гарварде, сама Джоан получила образование в Шанхайской киноакадемии. В 1989 году стала гражданкой Соединенных Штатов. Прорывной ролью стала героиня Джози Пэккард в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс».

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