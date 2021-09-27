Почему Ирина Варлей навсегда осталась в тени сестры

Почему Ирина Варлей решила распрощаться с карьерой актрисы и имела ли к этому отношение ее старшая сестра, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Юлька" Кадр из фильма "Юлька"

Имя Натальи Варлей всем хорошо известно, а вот ее младшая сестра Ирина оказалась в тени знаменитой актрисы. Хотя сама мечтала о кинокарьере и свою первую главную роль сыграла в 16 лет. Правда, путь Ирины Варлей в кино оказался недолог: сыграв всего в трех фильмах, она больше никогда не появлялась на экранах.

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У Наталье Варлей успех пришел после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, когда девушке было 19 лет. Наталья стала всенародной любимицей, которую поклонники буквально заваливали цветами и письмами. Успеху старшей сестры очень радовалась и 13-летняя Ирина. Младшая сестра Варлей тоже решила, как и Наталья, стать актрисой. По совету Натальи Ирина записалась в театральную студию и с удовольствием участвовала во всевозможных постановках. У нее отмечали несомненный талант.

Когда Ирине исполнилось 16 лет, Наталья Варлей узнала, что в фильм Виктора Титова “Вальс” ищут актеров, и предложила сестре сходить на пробы. Ирина прислушалась к совету сестры и получила главную роль. Обучаться тонкостям актерского мастерства Ирине пришлось прямо на съемочной площадке, зато у каких партнеров: Алиса Фрейндлих, Игорь Ясулович, Екатерина Васильева, Николай Парфенов.

Дебютная роль удалась актрисе, ее потенциал и талант оценили и зрители, и критики, хотя сам фильм не снискал особой популярности.

Свою вторую роль Ирина Варлей получила по протекции старшей сестры. Наталье предложил работу в своем новом фильме “Преждевременный человек” режиссер Абрам Роом. Но та ответила отказом, поскольку в тот момент ждала ребенка от Владимира Тихонова. Варлей предложила Роому вместо нее пригласить ее младшую сестру. Режиссер позвал Ирину на пробы и утвердил на роль Верочки. Ирина вновь оказалась на одной площадке с именитыми актерами: Игорем Квашой, Анастасией Вертинской, Александром Калягиным, Ниной Шацкой, Валентином Смирнитским. И пусть на этот раз это была не главная роль, для 18-летней актрисы съемки с такими профессионалами были подарком.

В 19 лет Ирина Варлей сыграла свою вторую главную и последнюю в кино роль. Фильм “Юлька” об учащихся ПТУ не пользовался у зрителей большим успехом, но вот об исполнительнице главной роли критики отозвались очень высоко. Говорили даже, что у Ирины есть отличные шансы превзойти по популярности свою старшую сестру.

Но Ирина удивила всех: блестяще начав актерскую карьеру (за три года девушка снялась в трех фильмах, исполнив в двух из них главные роли), она в один момент от нее отказалась. Мир кино, такой красивый, если смотреть на него извне, оказался, по мнению девушки, слишком жестоким. Ирина видела страдания старшей сестры, когда у той были непростые взаимоотношения с коллегами по цеху, слышала ее рассказы, понимала, что после триумфального взлета может последовать стремительное падение. Ирина пришла к выводу, что актерская профессия слишком зависима от многих факторов, и решила, что ее путь в этой жизни должен быть иным.