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У покойного актера Пороховщикова обнаружилась внебрачная дочь

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

У актера Александра Пороховщикова, известного ролями в "Ворошиловском стрелке" и молодежном сериале "Кадетство", нашлась внебрачная дочь. 36-летняя Анна Степанова сдала тест ДНК в эфире программы "Пусть говорят", который подтвердил ее родство с артистом.

У звезды "Кадетства" обнаружилась внебрачная дочь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О родстве со знаменитым отцом женщина узнала не так давно от матери Елены, которая утверждала, что актер знал о рождении ребенка, но не поддерживал с ней общения.

"Ты знаешь, я недавно женился, поэтому мне эта история неинтересна", - передала она слова покойного артиста.

По ее словам, она находилась в браке и не знала, кто отец, но, увидев его детские фотографии, отметила сходство с дочерью. У Александра Пороховщикова, который ушел из жизни в 2012 году, не было детей из-за серьезных проблем со здоровьем.

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