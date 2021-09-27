У звезды "Кадетства" обнаружилась внебрачная дочь

У актера Александра Пороховщикова, известного ролями в "Ворошиловском стрелке" и молодежном сериале "Кадетство", нашлась внебрачная дочь. 36-летняя Анна Степанова сдала тест ДНК в эфире программы "Пусть говорят", который подтвердил ее родство с артистом.

О родстве со знаменитым отцом женщина узнала не так давно от матери Елены, которая утверждала, что актер знал о рождении ребенка, но не поддерживал с ней общения.

"Ты знаешь, я недавно женился, поэтому мне эта история неинтересна", - передала она слова покойного артиста.