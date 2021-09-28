Зачем Делон попросил похоронить себя на кладбище для собак

В одном из интервью Ален Делон сказал, что в следующей жизни хочет быть собакой у самого себя. Он известен как зоозащитник и выступал за введение бесплатных адвокатов для животных. "Рамблер" рассказывает, почему актер завещал похоронить себя на кладбище для собак.

Зоозащитник

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Ален Делон известен как один из самых ярых зоозащитников, но говорить о своих добрых делах не любит.

В 2010 году в Швейцарии проходил референдум по вопросу введения адвоката для домашних животных. Французский актер имеет двойное гражданство, но до тех пор не вмешивался в политическую жизнь Швейцарии. Однако тогда он не смог остаться в стороне и призывал всех голосовать за введение адвокатов для питомцев.

"Даже убийцы и бандиты могут бесплатно воспользоваться услугами адвоката. Соответственно животные тоже имеют право на защиту", — говорил тогда Делон.

Актер уверен, что все люди, которые издеваются над животными ради развлечения, должны быть наказаны. Он считает, что они хуже зверей, так как даже они не убивают других ради развлечения.

Все его питомцы

Ален Делон живет в собственном поместье в Швейцарии. Он давно отошел от съемок и живет в свое удовольствие. Среди его питомцев — 8 собак и один кот с тремя лапами. Над животным издевались, а актер его спас и даже вызвал вертолет, чтобы доставить питомца к ветеринару.

Сам Делон говорит, что очень любит животных, и в частности собак. Причина тому банальна — они не могут сделать ничего плохого и преданы человеку. Делон говорит, что собака будет любить своего хозяина, вне зависимости от того, кем он является. Сам он говорит, что восхищается животными, которые находятся с бездомными на улице.

"Вы думаете, что мои собаки знают, что я – Ален Делон? Им всё равно! Мои собаки меня любят, они не знают кто я, что я делаю. Эта безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь!"

Делон рос с собаками с детства. Его первым питомцем была собака доберман по кличке Гала. В одном из интервью актер рассказывал, что однажды ударил ее после того, как она нахулиганила и увидел, что она плачет. "С тех пор я решил, что все собаки в моем доме будут улыбаться. Даже если будут хулиганить", — заявил актер.

Самое удивительное место поместья актера — кладбище домашних животных. На нем похоронены 45 питомцев, которые когда-либо жили у актера. На нем даже есть небольшая часовня. Делон заявил, что хочет, чтобы его похоронили на том самом кладбище вместе со своими питомцами.

Кроме того, в его речи были довольно спорные слова. Он заявил, что хочет, чтобы его собаку усыпили после его смерти и положили с ним. У актера есть собака породы бельгийская овчарка по кличке Лубо, которая по собачьим меркам еще довольно молода.