Уилл Смит объяснил отказ сниматься у Тарантино

Актер Уилл Смит рассказал, почему отказался сыграть главную роль в фильме Квентина Тарантино "Джанго освобожденный". Он дал интервью журналу GQ.
По словам актера, он был рад получить предложение, но ему не понравился посыл истории.
«Мне не хотелось выставлять темнокожих людей в таком свете. Я всегда хотел быть супергероем и стоять в одном ряду со своими белыми коллегами. Я грезил о ролях, которые доставались Тому Крузу. И поначалу мне даже показалось, что «Джанго» — именно тот фильм, о котором я мечтал, но мне не хотелось превращать историю о рабстве в фильм о мести», — поделился Уилл Смит.
Он отметил, что сыграет роль беглого раба в фильме «Эмансипация» Антуана Фукуа, снявшего «Великолепную семерку» и «Падение Олимпа». Действие картины происходит во временя Гражданской войны, но тема рабства не будет центральной. Сам фильм по стилю будет напоминать работы режиссера Дэвида Лина.
«Эта картина не о бесчеловечной жестокости рабства, а о преодолении. История о любви и силе, на которую способны темнокожие. О том, как наша любовь делает нас непобедимыми», — сказал актер.
Фильм "Джанго освобожденный" вышел в 2012 году. Главные роли в картине исполнили Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо, Сэмюэл Лерой Джексон, сам Квентин Тарантино, снявший ленту, и другие актеры.
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