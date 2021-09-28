Уилл Смит объяснил отказ сниматься у Тарантино

«Мне не хотелось выставлять темнокожих людей в таком свете. Я всегда хотел быть супергероем и стоять в одном ряду со своими белыми коллегами. Я грезил о ролях, которые доставались Тому Крузу. И поначалу мне даже показалось, что «Джанго» — именно тот фильм, о котором я мечтал, но мне не хотелось превращать историю о рабстве в фильм о мести», — поделился Уилл Смит.