Звезда "Дюны" вспомнил, как Дэниэл Крэйг сломал ему нос

Актер Дэйв Батиста рассказал в своем Twitter-аккаунте, как Дэниэл Крэйг сломал ему нос во время съемок фильма "007: Спектр".

Ранее исполнитель роли Джеймса Бонда признался в интервью, что случайно ударил коллегу по съемочной площадке и, учитывая опыт Батисты в реслинге, спешно покинул место происшествия, опасаясь агрессивной реакции бывшего спортсмена.

Однако, по словам самого Батисты, Крэйг в действительности не сбегал, но остался рядом с ним, чтобы принести извинения.

"Он не убегал. Дэниэл начал кричать: "Черт, я сломал ему нос". И он действительно это сделал. Крэйг просто обнял меня и извинился. Мы даже посмеялись", - поделился актер.