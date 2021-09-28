Звезда "Дюны" вспомнил, как Дэниэл Крэйг сломал ему нос

Актер Дэйв Батиста рассказал в своем Twitter-аккаунте, как Дэниэл Крэйг сломал ему нос во время съемок фильма "007: Спектр".
Ранее исполнитель роли Джеймса Бонда признался в интервью, что случайно ударил коллегу по съемочной площадке и, учитывая опыт Батисты в реслинге, спешно покинул место происшествия, опасаясь агрессивной реакции бывшего спортсмена.
Однако, по словам самого Батисты, Крэйг в действительности не сбегал, но остался рядом с ним, чтобы принести извинения.
"Он не убегал. Дэниэл начал кричать: "Черт, я сломал ему нос". И он действительно это сделал. Крэйг просто обнял меня и извинился. Мы даже посмеялись", - поделился актер.
"007: Спектр" - на данный момент последний фильм о Джеймсе Бонде, его премьера состоялась в 2015 году. Следующая часть франшизы "Не время умирать", заключительная для Крэйга, выйдет на российские экраны 7 октября. Помимо серии фильмов о британском спецагенте, Дэйв Батиста известен по "Стражам Галактики" и "Дюне". Что касается его спортивной карьеры, то Батиста является многократным чемпионом мира по версии WWE.