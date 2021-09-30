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Дэвид Теннант сыграет Александра Литвиненко в новом сериале

Мария Иглина
38 минут назад

В новом сериале роль экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко исполнит актер Дэвид Теннант. Об этом сообщает Mirror.

Дэвид Теннант сыграет Александра Литвиненко в новом сериале
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теннант известен зрителям по такими проектам, как "Доктор Кто", "Благие намерения" и многим другим. А супругу Литвиненко сыграет Маргарита Левиева, которую знают по фильмам "Невидимый" и "Линкольн для адвоката".

Известно, что четырехсерийная драма выйдет в эфир на телеканале ITV, однако ее название и дата премьеры пока не объявлены. В основу сюжета легла история десятилетнего расследования смерти Литвиненко, который скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210. Он умер в 2006 году в Лондоне. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению были причастны российские власти, хотя Кремле это отрицали.

"В конце 2006 года Александр Литвиненко стал живым свидетелем собственного убийства. Он провел последние дни, рассказывая полиции подробности того, что с ним произошло. Полицейским и замечательной вдове Александра Марине Литвиненко потребовалось десять лет, чтобы подтвердить эти показания",

— сказал сценарист проекта Джордж Кей.

Из истории, в 2000 году Александр Литвиненко покинул Россию после того, как на него было заведено ряд уголовных дел. А за пару лет до этого события он принял участие в пресс-конференции, где было заявлено о полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.

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