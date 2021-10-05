Звезда «Школы рока» раскритиковала Голливуд за игнорирование евреев

Артистка и стендаперка Сара Сильверман раскритиковала Голливуд за игнорирование актеров-евреев. Подкаст с ее участием был опубликован на Apple Podcats.

Звезду «Школы рока» возмутило, что существует «давняя традиция» брать на роль еврейских персонажей актеров нееврейского происхождения. В качестве примера она привела американку Кэтрин Хан, которая сыграет Джоан Риверз в сериале для Showtime, а также британку Фелисити Джонс в роли юристки и иконы феминизма Рут Бейдер Гинзбург в фильме «По половому признаку».

«Во времена, когда репрезентация считается столь важной и центральной темой, почему мы сталкиваемся с такими проблемами?» — спросила Сильверман. Она добавила, что для перевоплощения в еврейских героев актеры часто прибегают к специальному гриму и пытаются говорить с акцентом.