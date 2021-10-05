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Звезда «Школы рока» раскритиковала Голливуд за игнорирование актеров-евреев

Lenta.ru
5 часов назад

Артистка и стендаперка Сара Сильверман раскритиковала Голливуд за игнорирование актеров-евреев. Подкаст с ее участием был опубликован на Apple Podcats.

Звезда «Школы рока» раскритиковала Голливуд за игнорирование евреев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезду «Школы рока» возмутило, что существует «давняя традиция» брать на роль еврейских персонажей актеров нееврейского происхождения. В качестве примера она привела американку Кэтрин Хан, которая сыграет Джоан Риверз в сериале для Showtime, а также британку Фелисити Джонс в роли юристки и иконы феминизма Рут Бейдер Гинзбург в фильме «По половому признаку».

«Во времена, когда репрезентация считается столь важной и центральной темой, почему мы сталкиваемся с такими проблемами?» — спросила Сильверман. Она добавила, что для перевоплощения в еврейских героев актеры часто прибегают к специальному гриму и пытаются говорить с акцентом.

В 2019-м Сара Сильверман рассказала, что ее лишили роли в новом фильме из-за скетча десятилетней давности. Тогда она не уточнила, о каком именно проекте идет речь, но пояснила, что готовилась исполнить «действительно милую роль в небольшом фильме». Продюсеры передумали с ней сотрудничать после того, как наткнулись на старый кадр из «Шоу Сары Сильверман». В одном из скетчей артистка появляется с измазанным черной краской лицом и говорит, что выглядит, как красивая версия темнокожей певицы и актрисы Куин Латифы.

Актеры,Школа рока,По половому признаку,Сара Сильверман,Фелисити Джонс,Apple,
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