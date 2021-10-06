«У меня нет кризисов»: Захарова о творческой усталости

10 октября в концертном зале «Зарядье» состоится премьера музыкального спектакля «День рождения Мэри Поппинс». Главную роль няни-волшебницы в нем исполняет Елена Захарова, которая скоро отметит день рождения. Актриса рассказала «Вечерке» о главных событиях этого юбилейного для себя года, любимых направлениях для путешествий и долгожданном материнстве.

Фото: Из личного архива Елены Захаровой Из личного архива Елены Захаровой

— Елена, расскажите о новом спектакле «День рождения Мэри Поппинс».

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— Это работа режиссера Лены Тарасовой, где мы играем с Вадимом Андреевым, с детским хором и оркестром, с клоунами и детьми на сцене под музыку Максима Дунаевского. 10 октября зрители увидят спектакль в концертном зале «Зарядье».

— В каких еще проектах вы приняли участие за последнее время?

— Я снялась в двух исторических проектах. Первый фильм называется «Сокровища партизанского леса» — это семейное кино, где главные герои — дети, а я играю их маму, директора музея. Давно мечтала сыграть в фильме про войну, и вот это наконец случилось.

А еще закончила сниматься в короткометражной картине «Прятки» режиссера Лолиты Наронович, где действие происходит в 1918 году. История семьи, попавшей в перипетии революционной эпохи, где я тоже играю маму троих детей.

Отмечу потрясающие костюмы, которые были сшиты для моей героини. А еще я побывала на детском кинофестивале «Алые паруса Артека» в Крыму. Очень уютный, домашний фестиваль, и я очень рада, что впервые смогла приехать туда вместе с дочкой. Были мастер-классы, где я с удовольствием общалась с детьми.

— А сами в детстве бывали в Артеке?

— Нет, ни в Артеке, ни в Орленке никогда не была. Ездила в обычные пионерские лагеря, и, признаюсь, мне это совсем не нравилось. (Смеется.) Первый раз вообще испытала дикий стресс и поняла, что пионерский лагерь не моя тема. Я была домашним ребенком, а там мне показалось, что я попала в армию, режим, дисциплина, да еще и еду отбирали. До сих пор у меня есть два страшных сна — как я забыла текст и что я оказалась в пионерском лагере.

— Расскажите, как обычно выбираете направления для путешествий.

— Для меня самое важное в путешествии — море, и этим летом на море мы были только в Артеке. Побывали на Валдае, где я в детстве бывала регулярно. Мы приезжали на машине и жили с бабушкой и дедушкой в палатках, ловили рыбу.

Там был целый палаточный городок, куда приезжал очень интеллигентный контингент — учителя, профессора, мой дедушка был военным. Тогда не все любили дачи, а вот подобный отдых в палатках был очень распространен. Так я влюбилась в Валдай еще маленькой девочкой, но не была там лет 25.

— Как я понимаю, без трехлетней дочки вы теперь вообще никуда не ездите?

— Да, пока я не готова с ней расставаться, даже на съемки, если они длятся дольше трех дней, всегда беру дочку с собой. Ей все интересно на съемочной площадке в принципе, как и в театре, дочка не раз видела меня на сцене, аплодировала. Довольно забавная ситуация у нас с чтением стихов на концертах: где бы я ни читала стихи с музыкантами, дочка всегда засыпает. Чаще всего она сидит в первом ряду, и минут через 15 я обычно вижу, что мой ребенок уже спит под классическую музыку.

Так было уже несколько раз, в том числе и в Большом зале консерватории, где у меня состоялось две премьеры. Одна называется «Рассыпающая звезды», там я читаю стихи Серебряного века с пианистом Андреем Писаревым и его музыкантами — скрипачом Леонидом Железным и виолончелистом Владимиром Балышиным.

— С чего для вас началось кино? Правда, что изначально это была мечта вашей мамы — она с детства водила вас по актерским кастингам?

— Да, это правда, мама стала водить меня на кастинги лет с девяти-десяти. И когда я потом спустя годы расспрашивала ее об этом, почему она вдруг сделала такой выбор, мама отвечала: «Потому что тебе самой это нравилось, ты всегда хотела сниматься в кино, рвалась на эти пробы».

Так что мама прислушивалась к моим желаниям и во всем меня поддерживала. Я и сейчас очень люблю свою профессию и не понимаю, когда меня спрашивают: «А у вас не бывает творческого выгорания?» — у меня нет такой круглосуточной занятости, чтобы я могла устать от работы. Возможно, благодаря тому, что стала мамой, я не испытываю переживаний от того, что стало меньше спектаклей, гастролей, ведь каждый раз так тяжело отрываться от ребенка.

Мне с дочкой очень интересно, и так хочется видеть, как она растет, ведь я все равно много работаю и не столько времени с ней провожу, как хотелось бы.

— Как вы отметили юбилей в конце прошлого года?

— Из-за пандемии и множества ограничений я его отметила в узком семейном кругу. И признаюсь, очень обидно, что так вышло и не получилось устроить большой праздник. Хотя я себе говорю, что еще отмечу эту знаменательную дату, время до ноября еще есть, пока мой юбилейный год продолжается.

— Материнство всегда меняет женщину. Какие перемены в себе ощущаете?

— Чувствую, что стала мягче и дочка может из меня канаты вить, я редко бываю с ней строгой. Поменялись жизненные приоритеты, когда тебе уже не надо быть везде и сделать все во что бы то ни стало. Если меня куда-то не пригласили или не утвердили на роль, я реагирую спокойно: «Ничего страшного, значит, побуду дома с ребенком». Но я бы не сказала, что у меня сложный характер, у творческого человека он не может быть простым.

В чем-то я могу быть настойчивой, упрямой, но при этом я никогда не вела себя нагло или высокомерно. Мне кажется, имей я более пробивной характер, будь поувереннее, понастойчивее, то я бы большего добилась в профессии и в жизни. Да, женственность, мягкость и интеллигентность — большой плюс, но иногда в чем-то и минус. Мне бы хотелось, чтобы моя дочь обладала более сильным и твердым характером.

Из личного архива Елены Захаровой

ДОСЬЕ

Актриса Елена Захарова родилась 2 ноября в Москве. В 1997 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и была принята в труппу Театра Луны. Обладательница премии «Чайка» за роль Офелии в постановке «Гамлет» реж. Петера Штайна. Снималась более чем в 90 фильмах и сериалах.

Грибной сезон

В последнее время Елена старается отдыхать на свежем воздухе. Например, ходить в лес за грибами.

— Какое же это счастье найти белые грибы! Прогулка по лесу — фантастическое удовольствие и неплохой отдых, — поделилась Елена с подписчиками в соцсетях.

Снялась в японском фильме

Среди работ Елены есть и японская картина «Красная луна», где она исполнила роль на японском языке, а фильм вышел без переозвучки.

— Я влюбилась в Японию, мне предлагали там остаться, работать, выучить язык. Японцы говорили, что я похожа на героинь аниме, — говорит Елена в одном из интервью.

Надежда на себя

В одном из интервью актриса сказала, что, по ее мнению, феминизма в мире должно быть меньше.

— Хочешь быть за мужчиной. Но при этом заниматься любимой профессией, иметь свое пространство, свои деньги. Меня с юности приучили, что нужно надеяться только на себя, быть независимой, уметь самой зарабатывать — это важно! — признавалась Елена.

Одна из самых успешных работ Елены Захаровой, которая сделала ее по-настоящему знаменитой, — это роль в сериале «Кадеты». К слову, этот проект на днях отметил 15-летие.

— Я благодарна судьбе, что в моей жизни была эта работа. Полина Сергеевна остается одной из самых моих любимых ролей, — рассказала актриса.

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