5 актеров, согласившихся на роли маньяков-убийц

Некоторые актеры во всеуслышание заявляют: маньяк-убийца – это роль, на которую они не согласятся никогда. Другие воспринимают подобное предложение просто как очередную актерскую задачу.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Чикатило». Дмитрий Нагиев

Видео дня

Экспресс газета

Выход сериала в этом году в очередной раз вызвал ожесточенные споры в обществе: а нужно ли вообще снимать и показывать художественное кино с подобными «героями»? Как рассказывал сам актер, поначалу от роли он резко отказался, а потом не спал целую ночь и к утру изменил решение. Нагиев хорошо помнит те времена, когда маньяк еще не был пойман, и отважился пойти на риск.

- Я подумал: «А может быть, у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?»

– рассказывал артист.

При этом честно признавался, что на съемках ему нередко было страшно и отвратительно.

- Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, — делился Дмитрий.

Жертвами Андрея Чикатило в 1980-е годы стало несколько десятков женщин и детей на юге страны. Преступник признан вменяемым и расстрелян.

«Хороший человек». Никита Ефремов

Экспресс газета

Работа над этим сериалом завершилась в 2020 году. Прототипом главного героя Ивана Крутихина стал так называемый «ангарский маньяк» - Михаил Попков. Убийства он совершал с 1992 по 2010 годы, всего известно более чем о 80 эпизодах. Попков при этом работал в полиции и был в курсе расследования по собственному делу. В качестве жертв выбирал женщин подшофе и оправдывал свои поступки тем, что очищает мир от скверны. Признан вменяемым и осужден пожизненно.

Никита Ефремов, по его словам, давно хотел попробовать поработать в кино над тяжелым отрицательным героем. Многое в сериале отличается от реальности, например, Крутихин пытается перевоспитать своих жертв, выбирает женщин исключительно со скверной репутацией.

«Мосгаз». Максим Матвеев

Экспресс газета

В сериале, который зрители увидели в 2012 году, Максим Матвеев сыграл человека с двойным дном. Его Влад Вихров - два в одном: обаятельный артист оперетты и жестокий серийный убийца. Образ частично списан с Владимира Ионесяна, наводившего ужас на жителей Москвы в 1960-е годы. Чаще всего жертвами реального преступника становились дети. Ионесян проникал в квартиры под видом работника «Мосгаза». До конца не выяснено, что было первично – стремление к грабежу или психопатия, преступника быстро расстреляли. В сериале акцент больше сделан на детективную составляющую и ретростилистику, события же изложены очень вольно.

«Метод». Серебряков и Чередник

Такова сюжетная линия этого сериала с Константином Хабенским в главной роли: маньяков в нем несколько. Следователь Меглин в исполнении Хабенского как раз и специализируется на поимке подобных убийц. Первый сезон «Метода» зрители увидели в 2015 году.

Александр Чередник все-таки согласился сыграть роль, поиск исполнителя которой вызывал серьезные затруднения. Прототипом педагога детского туристического клуба в четвертой серии «Метода» стал Анатолий Сливко. Удалось доказать, что 1964 по 1985 год он убил семь мальчиков, которые были его воспитанниками. Возможно, жертв было больше. Убийца и педофил Сливко руководил туристическим клубом в Ставропольском крае, носил гордое звание заслуженного учителя. Был приговорен к смертной казни и расстрелян.

Экспресс газета