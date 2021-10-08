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Вуди Харрельсон подрался с фотографом

Мария Иглина
4 часа назад

Американский актер Вуди Харрельсон, известный зрителям по ролям в фильмах "Голодные игры", "Веном", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post.

Вуди Харрельсон подрался с фотографом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в баре на крыше отеля Watergate в американской столице. Незнакомый мужчина, который предположительно находился в алкогольном опьянении, начал фотографировать актера вместе с его дочерью. Харрельсон, в свою очередь, подошел к нему и попросил удалить снимки, однако фотограф накинулся на артиста, и Харрельсону пришлось ударить мужчину.

Сейчас полицейские занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, что Вуди Харрельсон является обладателем премии "Эмми", а также трехкратным номинантом на премию "Оскар", четырехкратным номинантом на "Золотой глобус".

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