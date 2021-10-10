«Инфаркт в 29 лет»: чего вы не знали об Олеге Табакове

В начале 1950-х годов, будучи еще очень молодым человеком, тогда еще саратовец Олег Табаков загорелся одной очень смелой по тем временам идеей. Он хотел создать группировку, целью которой стало бы свержение Иосифа Сталина.[С-BLOCK]

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В те годы за подобные мысли, не говоря уже о действиях, можно было легко поплатиться жизнью. Но, к счастью, о планах Табакова никто не доложил «куда следует». А вскоре скончался и сам Сталин, и стремления будущего актера сошли на нет. Но кто знает, увидели бы мы когда-нибудь на экране нашего любимого артиста, если бы он хотя бы попытался воплотить свои фантазии в жизнь до кончины вождя.

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В 1957 году по инициативе актера Олега Ефремова появилась Студия молодых актеров, которая в скором времени стала самостоятельным театром под названием «Современник». Кроме самого Ефремова в становлении нового театра принимали участие и такие известные деятели искусства, как Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев. Был среди них и Олег Табаков. Он занимался организационной работой. Однако примечательно, что Табаков был самым молодым среди своих коллег. Ему было слегка за 20.

Мало кто знает, что Олег Табаков перенес свой первый инфаркт еще в 29-летнем возрасте. Уже тогда он работал на износ. Как известно, одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний является нервное перенапряжение. Поэтому доктора настоятельно рекомендовали Табакову немного «притормозить». Но «тормозить» актеру было некогда. Его карьера стремительно летела вверх, новые роли и планы не давали ему ни минуты отдыха. Так что Табаков советам медиков не внял.

Первой супругой Олега Табакова была заслуженная артистка РСФСР Людмила Крылова. Она родила ему сына Антона и дочь Александру. Однако в середине 1990-х годов после 30 с лишним лет совместной жизни супруги вдруг развелись. Они долго скрывали причины разрыва, пока однажды Табаков не разоткровенничался. Оказалось, что Олег Павлович очень любил собак. Причем самых разных пород. Но как только он заводил очередного питомца, Людмила тут же избавлялась от животного. Чаще всего в отсутствие мужа она без его разрешения просто отдавала кому-нибудь его четвероногого друга.