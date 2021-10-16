Бузова стала голливудской актрисой

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что уже сыграла роль в одном из голливудских фильмов. Об этом она собщила в интервью YouTube-каналу Ирины Безруковой «Начало». Она также отметила, что в будущем планирует продолжить строить актерскую карьеру.

Фото: @buzova86 @buzova86

Бузова сказала, что теперь стала голливудской актрисой. Она снялась в эпизоде полнометражного фильма.

«По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме», — заявила звезда.

Однако название картины и имя режиссера Бузова решила скрыть. Она сказала, что премьера картины состоится в ближайшем будущем, в том числе и в России. Сама она уверена, что продолжит свой актерский путь.

Бузова вспомнила, что в 2017 году она уже пробовала себя в роли актрисы. Она сыграла саму себя в фильме Кирилла Плетнева "Жги!".