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Бузова стала голливудской актрисой

Мария Каткова
1 час назад

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что уже сыграла роль в одном из голливудских фильмов. Об этом она собщила в интервью YouTube-каналу Ирины Безруковой «Начало». Она также отметила, что в будущем планирует продолжить строить актерскую карьеру.

Бузова стала голливудской актрисой
Фото: @buzova86@buzova86

Бузова сказала, что теперь стала голливудской актрисой. Она снялась в эпизоде полнометражного фильма.

«По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме», — заявила звезда.

Однако название картины и имя режиссера Бузова решила скрыть. Она сказала, что премьера картины состоится в ближайшем будущем, в том числе и в России. Сама она уверена, что продолжит свой актерский путь.

Бузова вспомнила, что в 2017 году она уже пробовала себя в роли актрисы. Она сыграла саму себя в фильме Кирилла Плетнева "Жги!".

Пока российская певица пробует себя в новом амплуа, другие любимые зрителями актеры постепенно уходят на второй план. Маколей Калкин отреагировал на перезапуск фильма "Один дома".

Актеры,Один дома,Начало,Жги!,Кирилл Плетнев,Маколей Калкин,Ирина Безрукова,Ольга Бузова,
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