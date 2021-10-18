Сергей Безруков не просто актер. Список его должностей настолько длинный, что вряд ли кого-то оставит равнодушным. Он актер, театральный режиссер, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант: и все это в одном флаконе. Сегодня, 18 октября, звезда отмечает свой 48-й день рождения.

Он прославился в начале 2000-х после выхода сериала «Бригада», где сыграл криминального авторитета Сашу Белого. Эта роль одна из лучших и узнаваемых в фильмографии артиста. Как признавался сам Сергей, он очень гордится своим участием в киноленте.

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«Изначально мой герой не бандит. Это те самые жизненные обстоятельства, которые подставили человека. Он хотел поступать в горный институт и быть вулканологом. Что с ним сотворила жизнь, по каким законам он стал существовать, какой страшный и жуткий финал»,

— делился Безруков.

А вот о роли в драме «Обитель» Сергей высказывался иначе. Артист назвал ее одной из самых непростых в своей карьере. Тем не менее Безруков очень проникся личностью Федора Эйхманиса.

«Насколько сам Эйхманис верит, что создает цивилизацию? Это очень важно – насколько он убежден в своей правоте. По-человечески сложно оправдать, волосы дыбом встают от того, что они творили. Но мне хотелось бы знать, что он думал и чувствовал потом, в последние минуты своей жизни»,

— признавался актер.

Работа Безрукова в сериале «Есенин» заключалась отнюдь не только в исполнении главной роли (непосредственно, самого поэта), с которой он справился блестяще. Возможно, благодаря личной симпатии к писателю, о которой актер говорил в интервью: «Есенин был светлым человеком». Сергей также стал креативным продюсером киноленты, поэтому именно он подбирал для проекта режиссера и партнеров.

В одном из интервью артист объяснил, почему в его фильмографии нет негативных ролей. По словам Сергея, он не хочет примерять на себя образы «абсолютного зла», вроде маньяка.

«Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети»,

— уточнил артист.

Главный феномен успеха Безрукова в том, что он безукоризненно хорош во всех амплуа. Он не заложник одной роли, а многогранный артист. Сергей прекрасно справляется с участием как в мелодрамах и исторических фильмах, так и боевиках и детективах.