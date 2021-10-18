Неожиданные роли актеров «Квартета И», в которых их трудно узнать

Фестер Аддамс, дворецкий в «Няне» и тапер в клипе «Комбинации» — «Рамблер» вспомнил малоизвестные роли «квартетчиков».

Фото: Кадр из фильма «О чём говорят мужчины. Продолжение» Кадр из фильма «О чём говорят мужчины. Продолжение»

В 1993 году четыре выпускника эстрадного факультета ГИТИСа — Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов — создали театр «Квартет И». А в нулевые годы они превратили свои спектакли в знаковые фильмы эпохи, которые регулярно входят в рейтинги лучших картин постсоветского кинематографа.

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В полном составе «Квартет» можно увидеть в клипах «Агаты Кристи» («Веселый мир») и группы «Браво» («Это за окном рассвет»), а также певицы Клементии («Где-то за морями»). Но есть и сольные выходы.

Например, Ростислав Хаит играл в «Джентльмен-шоу», популярном шоу первой половины девяностых, где его брат Евгений был художественным руководителем.

Камиль Ларин

Прежде чем стать тем самым техником студии Камилем Ренатовичем (кстати, у актера другое отчество) на радиостанции «Как бы радио», он появился в клипе на первый хит Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов», хотя узнать его проблематично — он загримирован до неузнаваемости под Фестера Аддамса. А его партнершей стала Нонна Гришаева, также преображенная в Мортишу Аддамс.

Кадр из клипа «Мальчик хочет в Тамбов»

Но, пожалуй, меньше всего ожидаешь увидеть актера в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня», где он исполнил роль злого дворецкого Леонида, соперника бессменного Константина.

В перерыве между «Днем радио» и «О чем говорят мужчины» Ларин появился в сериале «Синдром Феникса», где сыграл бывшего мужа главной героини Татьяны. Также актера можно увидеть в шестом сезоне «Каменской», ситкомах «Молодожены» и «Команда Б», в фильме «Упакованные».

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»

А историческом блокбастере «Тобол» он сыграл бухарского купца Ходжу Касыма. Линия героя не попала в финальную версию фильма, но ее можно увидеть в телеверсии картины.

Леонид Барац

Задолго до прославившей актера роли радиоведущего Леши зрители девяностых могли увидеть Бараца в клипе группы

на суперхит «Бухгалтер», где он исполнил роль тапера в «салоне месье Жана».

Также он сыграл главного героя — застенчивого «ботаника» — в озорном клипе на шлягер «Ладошки» Светланы Рерих. Кстати, вместе с ним в клипе появился и будущий «Глухарь всея Руси» Максим Аверин.

Кадр из клипа «Ладошки»

Также Барац играет в клипах «Хипстер» («Би-2»), «Чувства» («Animal ДжаZ») и «Гуд Лак» Антона Чехова. А в дуэте с Ростиславом Хаитом он сыграл санитара в клипе «Агаты Кристи» на хит «Моряк».

Александр Демидов

Еще в 1991 году актер исполнил роль Васи Куролесова в детективно-приключенческой комедии «Пять похищенных монахов». Вместе с коллегой по «Квартету» Камилем Лариным он появился в фильме «Синдром Феникса», а также исполнил одну из главных ролей в комедии «Похабовск. Обратная сторона Сибири». Он сыграл директора ферросплавного завода, который баллотируется на пост мэра города. Также в его активе комедии «Жених» и «Не лечи меня».