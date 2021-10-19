Четыре лица Дамблдора: кто сыграл директора Хогвартса

С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло уже 20 лет. «Рамблер» решил узнать, как в молодости выглядели актеры, которые сыграли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер" Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Ричард Харрис

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Мало кто знает, но лауреат премий «Грэмми» и «Золотой глобус» мог и не согласиться на роль Альбуса Дамблдора, если бы его не уговорила внучка, пригрозив перестать общаться с ним. Актер сыграл директора Школы Чародейства и Волшебства в первых двух фильмах.

В 2002 году Харрис скончался в возрасте 72 лет, а его прах, согласно его воле, был развеян над Багамскими островами.

Кадр из фильма «Джаггернаут»

Bernard Gotfryd / Library of Congress

Майкл Гэмбон

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Гэмбон пришел на смену скончавшемуся коллеге и исполнил роль Альбуса Дамблдора в остальных частях кинофраншизы. Майклу так удалось вжиться в образ легендарного волшебника, что некоторые поклонники не сразу заметили замену актеров.

Отметим, что за плечами звезды «Гарри Поттера» больше 180 киноработ: среди них, «Сонная лощина», «Открытый простор», «Удивительная легкость» и другие.

Кадр из сериала «Непридуманные истории»

Джуд Лоу

Кадр из фильма "Фантастические твари"

Британский актер исполнил роль молодого Альбуса Дамблдора в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», который вышел на экраны в 2018 году. Лоу сыграл могущественного волшебника, когда тот еще не был директором Хогвартса.

Кадр из фильма «Экзистенция»

Тоги Регбо

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Актер сыграл Альбуса Дамблдора в юности в одной из последних частей кинофраншизы о Гарри Поттере. Также Регбо сыграл волшебника в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».