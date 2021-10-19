Возраст таланту не помеха: эти семь актеров Голливуда доказывают, что в 90 лет можно вести активную жизнь, играть в театре и кино, заниматься озвучкой и активизмом.

1/7 Ева Мари Сэйнт. Возраст: 97 лет. «Оскар» за роль второго плана («В порту», 1955). Играла на Бродвее, сейчас занимается озвучкой. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Майк Нуссбаум. Возраст: 97 лет. Прославился в театральной среде Чикаго и на Бродвее. Лучшие фильмы — «Поле чудес» и «Люди в черном». Фото: "Relativity"/ Northlight Theatre 3/7 Розмари Харрис. Возраст: 94 года. Известна как тетя Мэй из «Человека-паука». В 2020 году появилась в сериале «Отыграть назад». Фото: globallookpress.com 4/7 Уильям Дэниелс. Возраст: 94 года. Прославился благодаря сериалу «Сент-Элсвер». В 1999 году занял пост президента Гильдии актеров США. Фото: FoundationINTERVIEWS/Youtube Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Джун Локхарт. Возраст: 96 лет. Популярна благодаря картинам «Встреть меня в Сент-Луисе» и «Женщина-волк из Лондона». Занимается озвучкой. Фото: globallookpress.com 6/7 Боб Ньюхарт. Возраст: 92 года. Лауреат премий «Грэмми» и «Эмми». Известен по сериалам «Отчаянные домохозяйки» и «Теория большого взрыва». Фото: globallookpress.com 7/7 Бетти Уайт. Возраст: 99 лет. Обладатель «Эмми», известна по ситкому «Золотые девочки». Активный защитник животных, занимается озвучкой. Фото: globallookpress.com

Ева Мари Сэйнт

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Дата рождения: 4 июля, 1924

Возраст: 97 лет

Одна из восьми актрис в истории, получивших «Оскар» за дебютную роль второго плана (фильм «В порту», 1955). Несмотря на звездную роль в ленте Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад», предпочитала играть на Бродвее, а не в кино. В конце XX века Ева вернулась в кинематограф: ее лучшие роли — мисс Фрэнни из «Благодаря Винн-Дикси» и Марта Кент из «Возвращения Супермена». В нынешнее время занимается озвучкой.

Майк Нуссбаум

Дата рождения: 29 декабря, 1923

Возраст: 97 лет

Карьера американского актера началась в 1950-х в общественном театре. Спустя десять лет Нуссбаум играл в звездных постановках Чикаго и на Бродвее. Лучшая фильмография актера включает фильмы «Поле чудес», «Гладиатор», «Все меняется», «Роковое влечение» и «Люди в черном». По состоянию на апрель 2019 года Нуссбаум все еще работал в театре, а в 2020 году вышла картина с его участием — Tom of Your Life.

Розмари Харрис

Дата рождения: 19 сентября, 1927

Возраст: 94 года

Лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми», «Тони», номинантка на «Оскар» и BAFTA. Впервые появилась на сцене в 1951 году на Бродвее. В течение десятилетий успешно играла одновременно в американских и английских театрах. Известна широкому зрителю как тетя Мэй из первой трилогии о Человеке-пауке. Осенью 2018 вернулась на Бродвей в роли миссис Хиггинс из «Моей прекрасной леди». В 2020 году появилась в сериале «Отыграть назад».

Уильям Дэниелс

Дата рождения: 31 марта, 1927

Возраст: 94 года

Успешно совмещал карьеру на ТВ и на Бродвее. В 1967 году сыграл роль отца Дастина Хоффмана в фильме «Выпускник». Прославился в роли кардиохирурга Марка Крейга в медицинском сериале «Сент-Элсвер», а также Джорджа Финни в ситкоме «Парень познает мир». В 1999 году он занял пост президента Гильдии актеров США, где пробыл до 2001 года. В нынешнее время занимается озвучкой.

Джун Локхарт

Дата рождения: 25 июня, 1925

Возраст: 96 лет

Родилась в актерской семье. Приобрела популярность в 40-х благодаря картинам «Встреть меня в Сент-Луисе» и «Женщина-волк из Лондона». В 1948 году получила премию «Тони» за лучший дебют за роль в театральной постановке «За любовь или деньги». Снималась в сериалах «Моя жена меня приворожила» и «Анатомия страсти». В нынешнее время занимается озвучкой.

Боб Ньюхарт

Дата рождения: 5 сентября, 1929

Возраст: 92 года

Лауреат премий «Грэмми», «Золотой глобус» и «Эмми». Получил известность как комик и прославился в 00-х благодаря эпизодическим ролям в фильмах «Блондинка в законе 2» и «Эльф», в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Теория большого взрыва», а также его приквеле «Детство Шелдона».

Бетти Уайт

Дата рождения: 17 января, 1922

Возраст: 99 лет

Обладательница шести премий «Эмми» и двадцати трех номинаций. Известна по комедийным ролям в ситкоме «Золотые девочки» и «Шоу Мэри Тайлер Мур», из современных — «Сообщество» и «Красотки в Кливленде». Автор нескольких бестселлеров, активный защитник животных. Снимается в сериалах и кино, занимается озвучкой.