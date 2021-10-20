Антон Ельчин: что случилось с русской звездой Голливуда

Антон Ельчин родился в городе на Неве в конце 80-х. Практически сразу после прибавления в семействе чета Ельчиных перебралась за океан в Америку. Там Антон стал настоящей кинозвездой. Однако его успешная карьера продлилась недолго. В возрасте 27 лет актер погиб в результате абсолютно нелепой случайности.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Маленькая звезда

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Антон появился на свет в 1989 году в северной столице нашей страны. Его родители Ирина и Виктор были спортсменами: они прославились в фигурном катании. Когда Антону еще не исполнилось и года, Ельчины решили навсегда покинуть родину и обосноваться в Штатах. Семья неплохо устроилась в Лос-Анджелесе. Виктор работал тренером в секции фигурного катания, а Ирина ставила всевозможные шоу на льду.

Однако сам Антон интереса к фигурному катанию не испытывал. Зато с юных лет он проявлял актерские способности. С конца 1990-х годов он уже блистал на американских экранах наравне с известнейшими звездами Голливуда. Так Ельчин, еще будучи ребенком, снялся в таких фильмах как «Ангел-хранитель» с Альбертом Финни, «Сердца в Атлантиде» с Энтони Хопкинсом, «И пришел паук» с Морганом Фриманом, «15 минут славы» с Робертом де Ниро, «Джек» с Роном Сильвером, «Тайны прошлого» с Робином Уильямсом, «Проделки в колледже» с Робертом Дауни-младшим. Кроме того в свое время Антон даже хотел сниматься в роли Гарри Поттера. Но основными преимуществами во время кастинга обладали только коренные британцы.

Успех во взрослой жизни

Уже к 16-ти годам за плечами юного дарования оказалось порядка 20-ти художественных картин и сериалов. Тогда же Антон стал номинантом на премию издания «Hollywood Life» как самый талантливый молодой актер.

А тем временем съемки продолжались. Ельчин появлялся то в одном, то в другом блокбастере: «Мыслить как преступник», «Ты и я», «Жестокие люди», «С 5 до 7 время любовников», «Смурфики», «Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Альфа Дог» и др.. Кроме съемочной площадки, Антон любил гитару. Он прекрасно играл на этом инструменте и сам писал песни.

Несмотря на то, что Ельчины простились с отечеством тогда, когда их сын был еще младенцем, Антон отлично владел родным языком и читал русских классиков в оригинале. К сожалению, актер ушел из жизни в самом расцвете сил и в самом зените своей славы.

Между джипом и почтовым ящиком

19 июня 2016 года приятели Антона нашли его мертвое тело во дворе дома в Лос-Анджелесе. Ельчин оказался зажат между бампером своего автомобиля Jeep Grand Cherokee и ящиком для почты, задняя стенка которого была сделана из кирпича. В результате расследования выяснилось, что Антон просто не поставил машину на ручной тормоз. Именно это обстоятельство и стало причиной трагедии. Джип тронулся с места и прижал своего хозяина. Антон Ельчин скончался от удушья.