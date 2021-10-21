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Раскрыт скандал с увольнением Руби Роуз из «Бэтвумен»

Lenta.ru
3 часа назад

Компания Warner Bros раскрыла причину увольнения австралийской актрисы Руби Роуз, игравшей главную роль в сериале «Бэтвумен». Сотрудничество с артисткой остановили после многочисленных жалоб на ее поведение на съемочной площадке, передает Independent.

Раскрыт скандал с увольнением Руби Роуз из «Бэтвумен»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С таким заявлением представители Warner Bros выступили после обвинений Роуз в адрес бывшего коллеги, актера Дугрея Скотта, и исполнительного продюсера Питера Рота в абьюзивном поведении во время съемок. В компании заверили, что жалобы на актрису были тщательно проверены, однако при увольнении Роуз Warner Bros решила не предавать скандал огласке «из уважения ко всем причастным».

Роуз ранее заявила в соцсетях, что Скотт неподобающе вел себя по отношению к каскадерше.

«Он кричал на женщин как маленькая сучка, это был сущий кошмар. Он уходил и приходил на площадку, когда ему хотелось. Он совершал действия насильственного характера по отношению к женщинам, и в ответ на это я, ведущая актриса, попросила установить на шоу запрет на повышение голоса, но мне отказали», — пожаловалась она.

Актриса обвинила продюсера Рота, бывшего главу телевизионного отдела Warner Bros, в том, что тот «принуждал молодых женщин отпаривать ему штаны в области паха, не снимая их», а также в том, что он установил за Роуз слежку при помощи частного детектива.

В июле 2020 года стало известно, что на главную роль в сериале «Бэтвумен» взяли бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли. Сообщалось, что Роуз отказалась сниматься во втором сезоне «Бэтвумен» в мае без объяснения причин. Сериал выходит с 2019 года.

Руби Роуз — австралийская телеведущая MTV, актриса и открытая лесбиянка. Она также снялась в сериале «Оранжевый — хит сезона» и фильмах «Джон Уик 2» и «Обитель зла: Последняя глава».

Актеры,Джон Уик 2,Оранжевый — хит сезона,Обитель зла: Последняя глава,
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