Роковые ошибки звезды "Любовь и голуби"

Лада Сизоненко после успешного дебюта в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" на долгие годы исчезла с экранов, чтобы потом заявить о себе совершенно в другой профессии. О том, почему Сизоненко не стала строить актерскую карьеру, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Роль Оли, младшей дочери Надежды и Василия, в картине "Любовь и голуби" стала для Лады Сизоненко первой и единственной в кино. Дебют оказался успешным, но после съемок юная актриса ни в одном фильме больше так и не появилась. Хотя после отлично сыгранной роли обаятельной, простой и доброй Оли в фильме Меньшова Ладу заметили другие режиссеры. Через несколько лет после выхода фильма "Любовь и голуби" на экраны Сизоненко предложили главную роль в новой картине Михаила Туманишвили "Авария — дочь мента".

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Девушке дали прочитать сценарий, после чего сниматься Лада категорически отказалась. Она не была готова появляться обнаженной в кадре (по сюжету в фильме есть несколько довольно смелых сцен), а еще ей очень не хотелось разрушать светлый образ Оли, который ей удалось создать в картине "Любовь и голуби". Ведь именно добрую, простую и наивную ее героиню так полюбили зрители, которых Сизоненко очень боялась разочаровать.

Какое-то время Ладу еще узнавали на улицах, просили автографы. Но случились 1990-е, кризис в кинематографе, а вместе с ним и отсутствие стоящих предложений о съемках. А соглашаться на поступающие приглашения в низкопробные фильмы Сизоненко не хотела. В конечном итоге после долгих раздумий, поняв, насколько зависима актерская профессия от разного рода обстоятельств, Ладе решила от нее отказаться.

В 18 лет Сизоненко вышла замуж, родила сына и занималась его воспитанием. А потом Ладе удалось состояться в другой профессии — Сизоненко открылись двери в мир моды.

Кадр из передачи "Модный приговор"

Миловидная девушка высокого роста и привлекательной фигуры решила примерить на себя новую роль — манекенщицы. Лада устроилась демонстрировать одежду в театре моды ГУМа и оказалась весьма востребованной. Сизоненко довелось поработать с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. А еще Лада снова начала появляться на экране: ее часто приглашали сниматься в рекламных роликах. Правда, в актрисе уже никто не узнавал ту самую маленькую Олю из фильма "Любовь и голуби".

Сизоненко была весьма востребована, ей предлагали контракты за границей и обещали прекрасные перспективы. Но Ладе снова пришлось пожертвовать карьерой: уезжать от мужа и сына, оставляя надолго семью, Сизоненко не захотела и приняла решение остаться в России.

Кадр из передачи "Модный приговор"

К слову, муж Лады этого поступка не оценил, через некоторое время супруги развелись. Сизоненко вышла замуж снова, родила второго сына и в возрасте 30 лет оставила модельную карьеру. Но совсем из мира моды Лада не ушла, стала заместителем директора модельного агентства.

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