Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.51
Войти в почту

Звезды, которые стали известными благодаря провокационным ролям

Мира Маркина
50 минут назад

Моника Беллуччи, Шэрон Стоун, Шарлиз Терон: «Рамблер» собрал актрис, которые стали звездами благодаря провокационным ролям.

Звезды, которые стали известны благодаря провокационным ролям
Фото: Кадр из фильма "Адвокат дьявола"Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

Мила Йовович – «Пятый элемент» (1997)

Видео дня

По сюжету участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста в исполнении Брюса Уиллиса. Картина Люка Бессона подсветила талант начинающей актрисы Милы Йовович, которую после выхода «Пятого элемента» буквально завалили предложениями о работе.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Шэрон Стоун – «Основной инстинкт» (1992)

Роль опытной и циничной соблазнительницы сделала актрису мировой звездой. Экранной героине пытались подражать девушки по всему миру, сама же Шэрон пыталась максимально использовать свалившуюся на ее популярность, чтобы поработать с именитыми режиссерами. Так, в 1995 году вышла драма Мартина Скорсезе «Казино» с ее участием, которая принесла Стоун номинацию на «Оскар».

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Деми Мур – «Что случилось прошлой ночью» (1986)

Деми Мур несколько лет пробовала себя во второстепенных ролях и даже привлекла к себе внимание зрителя и продюсеров участием в съемках молодежного хита «Огни святого Эльма». Однако фильм «Что случилось прошлой ночью» стал поворотным камнем в карьере звезды. Откровенная роль принесла Мур не только популярность, но и предложения сняться в таких картинах, как «Призрак», «Несколько хороших парней», «Солдат Джейн» и других.

Кадр из фильма "Что случилось прошлой ночью"

Шарлиз Терон – «Адвокат дьявола» (1997)

Когда будущая звезда только перебралась в Лос-Анджелес, она наотрез отказывалась от съемок в эротических фильмах. Однако она быстро поняла, что агенты и кастинг-директора обращают внимание на ее тело и называют его в числе главных преимуществ Терон. Тогда Шарлиз начала соглашаться на провокационные роли. Так, она засветилась в фильме «Адвокат дьявола» вместе с Киану Ривзом и Аль Пачино. После этой картины карьера актрисы резко пошла в гору, а драма «Монстр» с ее участием принесла звезде «Оскар» и «Золотой глобус».

Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

«Малена» – (2000)

Итальянская драма о женской красоте, ставшей проклятьем, которая сделала Монику Беллуччи одним из главных секс-символов нулевых. Это история о красавице-вдове, мечте всех мужчин и предмете зависти женщин, которые распускают о ней грязные сплетни. После этого фильма за Беллуччи закрепился статус самой сексуальной женщины десятилетия!

Кадр из фильма "Малена"
Актеры,Что случилось прошлой ночью,Несколько хороших парней,Адвокат дьявола,Казино,Малена,Солдат Джейн,Монстр,Пятый элемент,Оскар,Призрак,Шарлиз Терон,Аль Пачино,Шэрон Стоун,Люк Бессон,Мила Йовович,Мур Деми,Брюс Уиллис,Мартин Скорсезе,Киану Ривз,Моника Беллуччи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители