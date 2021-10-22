Звезды, которые стали известны благодаря провокационным ролям

Фото: Кадр из фильма "Адвокат дьявола" Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

Мила Йовович – «Пятый элемент» (1997)

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По сюжету участь спасти человечество выпадает на долю нью-йоркского таксиста в исполнении Брюса Уиллиса. Картина Люка Бессона подсветила талант начинающей актрисы Милы Йовович, которую после выхода «Пятого элемента» буквально завалили предложениями о работе.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Шэрон Стоун – «Основной инстинкт» (1992)

Роль опытной и циничной соблазнительницы сделала актрису мировой звездой. Экранной героине пытались подражать девушки по всему миру, сама же Шэрон пыталась максимально использовать свалившуюся на ее популярность, чтобы поработать с именитыми режиссерами. Так, в 1995 году вышла драма Мартина Скорсезе «Казино» с ее участием, которая принесла Стоун номинацию на «Оскар».

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Деми Мур – «Что случилось прошлой ночью» (1986)

Деми Мур несколько лет пробовала себя во второстепенных ролях и даже привлекла к себе внимание зрителя и продюсеров участием в съемках молодежного хита «Огни святого Эльма». Однако фильм «Что случилось прошлой ночью» стал поворотным камнем в карьере звезды. Откровенная роль принесла Мур не только популярность, но и предложения сняться в таких картинах, как «Призрак», «Несколько хороших парней», «Солдат Джейн» и других.

Кадр из фильма "Что случилось прошлой ночью"

Шарлиз Терон – «Адвокат дьявола» (1997)

Когда будущая звезда только перебралась в Лос-Анджелес, она наотрез отказывалась от съемок в эротических фильмах. Однако она быстро поняла, что агенты и кастинг-директора обращают внимание на ее тело и называют его в числе главных преимуществ Терон. Тогда Шарлиз начала соглашаться на провокационные роли. Так, она засветилась в фильме «Адвокат дьявола» вместе с Киану Ривзом и Аль Пачино. После этой картины карьера актрисы резко пошла в гору, а драма «Монстр» с ее участием принесла звезде «Оскар» и «Золотой глобус».

Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

«Малена» – (2000)

Итальянская драма о женской красоте, ставшей проклятьем, которая сделала Монику Беллуччи одним из главных секс-символов нулевых. Это история о красавице-вдове, мечте всех мужчин и предмете зависти женщин, которые распускают о ней грязные сплетни. После этого фильма за Беллуччи закрепился статус самой сексуальной женщины десятилетия!