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Раскрыты новые подробности инцидента с Болдуином на съемках

Мария Каткова
4 часа назад

У съемочной группы возникли разногласия за несколько часов до трагедии. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Согласно данным журналистов, за несколько часов до случившегося на съемках, площадку покинули полдюжины рабочих. Они были недовольны условиями работы на съемках фильма "Раст".

В основном это были операторы и их ассистенты, которые протестовали против условий труда на площадке. Их не устроила оплата и недоплачиваемые переработки.

СМИ со ссылкой на источники отмечают, что всем сотрудникам обещали оплатить проживание в отеле в Санта-Фе, где проходили съемки, но этого не произошло. Из-за этого они вынуждены были ездить по 80 километров до съемочной площадки.

Кроме того, источники газеты говорят, что пистолет, из которого была убита кинооператор Галина Хатчинс, несколько раз давал осечку. Техника безопасности на съемках регулярно нарушалась, что, по мнению инсайдеров, и привело к трагедии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Алек Болдуин выстрелил женщину-оператора и ранил режиссера.

Актеры,Видео,Алек Болдуин,
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