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Актер Алек Болдуин выстрелил в женщину-оператора и ранил режиссера

Даша Краснова
42 минуты назад

Во время съемок актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера.

Алек Болдуин выстрелил в женщину-оператора и ранил режиссера
Фото: @starnews@starnews

Инцидент произошел во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. На площадке Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета — холостыми патронами. Но в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

Среди пострадавших режиссер Джоэл Соуз и оператор-постановщик Халина Хатчинс. Соуз сейчас находится в критическом состоянии, Хатчинс спасти не удалось.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина обвинений выдвинуто не было. Съемки временно приостановлены.

До этого мы рассказывали, как российский актер девять раз выстрелил в сына за опоздание.

Актеры,Хуан Риос,Алек Болдуин,
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