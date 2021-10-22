Алек Болдуин выстрелил в женщину-оператора и ранил режиссера

Во время съемок актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера.

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Инцидент произошел во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. На площадке Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета — холостыми патронами. Но в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

Среди пострадавших режиссер Джоэл Соуз и оператор-постановщик Халина Хатчинс. Соуз сейчас находится в критическом состоянии, Хатчинс спасти не удалось.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина обвинений выдвинуто не было. Съемки временно приостановлены.