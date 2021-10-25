Ушел из жизни актер из сериала "Друзья"

Актер Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает TMZ.
Артист известен широкой публике по роли в сериале "Друзья". Тайлер сыграл менеджера кофейни Central Perk Гантера.
Представитель актера сообщил TMZ, что Джеймс Майкл скончался утром 24 октября в Лос-Анджелесе. Он долгое время боролся с раком простаты, у актера была четвертая стадия.
Публично о своей болезни он сообщил в июне, хотя о самом заболевании узнал в 2018 году. Но это все равно было слишком — рак успел распространиться на кости и позвоночник, что привело к частичному параличу конечностей.
"Миру он был известен как Гантер (седьмой из "Друзей") из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа",
— заявила его семья.
Помимо "Друзей" актер сыграл в сериалах "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма" и "Эпизоды".
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