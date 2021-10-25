Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.18
Войти в почту

Ушел из жизни актер из сериала "Друзья"

Стелла Шмель
1 час назад

Актер Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает TMZ.

Ушел из жизни актер из сериала "Друзья"
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Артист известен широкой публике по роли в сериале "Друзья". Тайлер сыграл менеджера кофейни Central Perk Гантера.

Представитель актера сообщил TMZ, что Джеймс Майкл скончался утром 24 октября в Лос-Анджелесе. Он долгое время боролся с раком простаты, у актера была четвертая стадия.

Публично о своей болезни он сообщил в июне, хотя о самом заболевании узнал в 2018 году. Но это все равно было слишком — рак успел распространиться на кости и позвоночник, что привело к частичному параличу конечностей.

"Миру он был известен как Гантер (седьмой из "Друзей") из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа",

— заявила его семья.

Помимо "Друзей" актер сыграл в сериалах "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма" и "Эпизоды".

Ранее мы писали, что умер исполнитель роли Мориарти Виктор Евграфов.

Актеры,Клиника,Друзья,Виктор Евграфов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители