Ушел из жизни актер из сериала "Друзья"

Представитель актера сообщил TMZ, что Джеймс Майкл скончался утром 24 октября в Лос-Анджелесе. Он долгое время боролся с раком простаты, у актера была четвертая стадия.

Публично о своей болезни он сообщил в июне, хотя о самом заболевании узнал в 2018 году. Но это все равно было слишком — рак успел распространиться на кости и позвоночник, что привело к частичному параличу конечностей.