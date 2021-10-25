Кто подставил Алека Болдуина. Новые подробности

Актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. На площадке Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета — холостыми патронами. Но в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

Дело Болдуина оказалось не таким однозначным. У съемочной группы возникли разногласия за несколько часов до трагедии. Согласно данным журналистов, за несколько часов до случившегося на съемках, площадку покинули полдюжины рабочих.

При этом всплыла фигура оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, действиями которой были недовольными многие. Вокруг ее фигуры уже возникли шумные обсуждения. Смотрите видео о том, кто мог подставить Алека Болдуина.