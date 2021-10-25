Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.06
Войти в почту

Кто подставил Алека Болдуина. Новые подробности

Диана Товсепова
43 минуты назад

Актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. На площадке Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета — холостыми патронами. Но в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

Дело Болдуина оказалось не таким однозначным. У съемочной группы возникли разногласия за несколько часов до трагедии. Согласно данным журналистов, за несколько часов до случившегося на съемках, площадку покинули полдюжины рабочих.

При этом всплыла фигура оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, действиями которой были недовольными многие. Вокруг ее фигуры уже возникли шумные обсуждения. Смотрите видео о том, кто мог подставить Алека Болдуина.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как в соцсетях комментируют случившееся.

Актеры,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители