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Как постарела неукротимая Анжелика, маркиза ангелов

Кристина Уколова
1 час назад

Фильмы о приключениях раскованной красавицы Анжелики скандализировали советских зрителей, заменив собой целую индустрию чувственных кинолент, хотя по западным меркам сериал об Анжелике был вполне целомудренным. Сыгравшая ее Мишель Мерсье превратилась в суперзвезду и стала пленницей одной роли. Но время беспощадно и особенно к красавицам. Великолепная Анжелика тоже сдалась под натиском лет. «Рамблер» сравнил, как выглядела актриса тогда и сейчас.

Фильмы о приключениях раскованной красавицы Анжелики скандализировали советских зрителей, хотя по западным меркам сериал был целомудренным.
1/16 Фильмы о приключениях раскованной красавицы Анжелики скандализировали советских зрителей, хотя по западным меркам сериал был целомудренным.
Фото: Кадр из фильма «Анжелика — маркиза ангелов»
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Мишель Мерсье, а точнее Жослин Ивонн Рене, родилась 1 января 1939 года в Ницце в семье фармацевтов.
2/16 Мишель Мерсье, а точнее Жослин Ивонн Рене, родилась 1 января 1939 года в Ницце в семье фармацевтов.
Фото: Кадр из фильма «Анжелика — маркиза ангелов»
В 17 лет девушка отправляется в Париж и попадает в сначала в труппу Ролана Пети, а потом присоединяется к «Балету Эйфелевой башни».
3/16 В 17 лет девушка отправляется в Париж и попадает в сначала в труппу Ролана Пети, а потом присоединяется к «Балету Эйфелевой башни».
Фото: Кадр из фильма «Анжелика — маркиза ангелов»
В 1957 году состоялся кинодебют начинающей актрисы. Тогда же она получила и новое имя, так как ее родное режиссер счел слишком незатейливым.
4/16 В 1957 году состоялся кинодебют начинающей актрисы. Тогда же она получила и новое имя, так как ее родное режиссер счел слишком незатейливым.
Фото: Кадр из фильма «Великолепная Анжелика»
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Но ее звездный час наступил в «Анжелике». Разозлившись на пробах, она проявила темперамент и обошла Джейн Фонду и Катрин Денев.
5/16 Но ее звездный час наступил в «Анжелике». Разозлившись на пробах, она проявила темперамент и обошла Джейн Фонду и Катрин Денев.
Фото: Кадр из фильма «Анжелика и король»
Уже после первого фильма к Мишель Мерсье пришла мировая слава. Она даже потеснила Брижит Бардо на пьедестале секс-символа Франции.
6/16 Уже после первого фильма к Мишель Мерсье пришла мировая слава. Она даже потеснила Брижит Бардо на пьедестале секс-символа Франции.
Фото: Кадр из фильма «Анжелика и король»
Актриса шла на различные ухищрения, чтобы не слишком сильно обнажаться в кадре, будучи по натуре скромной женщиной.
7/16 Актриса шла на различные ухищрения, чтобы не слишком сильно обнажаться в кадре, будучи по натуре скромной женщиной.
Фото: Кадр из фильма «Анжелика и король»
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Кроме того, ее раздражали непритязательные диалоги, слабый сценарий и небрежное отношение к ней на съемочной площадке.
8/16 Кроме того, ее раздражали непритязательные диалоги, слабый сценарий и небрежное отношение к ней на съемочной площадке.
Фото: Кадр из фильма «Неукротимая Анжелика»
Кроме того, она получала всего 50 тысяч франков за картину, несмотря на бешеный успех.
9/16 Кроме того, она получала всего 50 тысяч франков за картину, несмотря на бешеный успех.
Фото: Кадр из фильма «Анжелика и султан»
На волне популярности актриса сыграла леди Гамильтон, возлюбленную адмирала Нельсона, однако фильму не удалось повторить успех «Анжелики».
10/16 На волне популярности актриса сыграла леди Гамильтон, возлюбленную адмирала Нельсона, однако фильму не удалось повторить успех «Анжелики».
Фото: Кадр из фильма «Леди Гамильтон»
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В первый раз Мишель вышла замуж в 1961 году за помощника режиссера Андре Смагги, но он оказался алкоголиком.
11/16 В первый раз Мишель вышла замуж в 1961 году за помощника режиссера Андре Смагги, но он оказался алкоголиком.
Фото: Кадр из фильма «Леди Гамильтон»
Через 5 лет Мишель связала себя узами брака с автогонщиком Карлом Бурило, но второй муж ее обокрал.
12/16 Через 5 лет Мишель связала себя узами брака с автогонщиком Карлом Бурило, но второй муж ее обокрал.
Фото: Кадр из фильма «Гёц фон Берлихинген с железной рукой»
В 1999 году актрисе из-за происков афериста пришлось выставить на аукцион платья Анжелики, украшения, картины и мебель.
13/16 В 1999 году актрисе из-за происков афериста пришлось выставить на аукцион платья Анжелики, украшения, картины и мебель.
Фото: Globallookpress.com
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С тех пор она иногда снималась в кино, а российские зрители могли увидеть ее в сериале «Красная капелла».
14/16 С тех пор она иногда снималась в кино, а российские зрители могли увидеть ее в сериале «Красная капелла».
Фото: Кадр из сериала «Красная капелла»
Мишель тяжело перенесла известие о смерти ее близкого друга Жана-Поля Бельмондо в сентябре 2021 года.
15/16 Мишель тяжело перенесла известие о смерти ее близкого друга Жана-Поля Бельмондо в сентябре 2021 года.
Фото: Globallookpress.com
Хотя невзгоды и время оставили свой след на лице актрисы, ее улыбка по-прежнему напоминает нам о неукротимой маркизе ангелов.
16/16 Хотя невзгоды и время оставили свой след на лице актрисы, ее улыбка по-прежнему напоминает нам о неукротимой маркизе ангелов.
Фото: Globallookpress.com

Мишель Мерсье, а точнее Жослин Ивонн Рене, родилась 1 января 1939 года в Ницце в семье фармацевтов, ее отец был французом, а мать итальянкой. Впоследствии знание итальянского и немецкого языков позволило ей сделать масштабную европейскую карьеру. Типичные представители среднего класса, родители планировали, что дочка продолжит семейное дело и не поддерживали ее творческих увлечений. Тем более, что во время войны было не до балета, которым грезила девочка. И все-таки юная Жослин смогла настоять на своем. После войны она начинает профессионально заниматься танцами и мечтает когда-нибудь стать примой.

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В 17 лет девушка отправляется в Париж и попадает в сначала в труппу Ролана Пети, а потом присоединяется к «Балету Эйфелевой башни». Она танцует на сцене Театра на Елисейских полях, однако труппа распадается из-за финансовых проблем. По совету Чарли Чаплина она учит английский язык и отправляется в Лондон, чтобы отточить актерское мастерство.

На рождественские каникулы 1956 года обескураженная неудачами балерина вернулась в родной город, к родителям. В Ницце во время прогулки ее увидели режиссер Дени де ла Пателльер и сценарист Мишель Одиар. Они предложили грациозной девушке роль в своем фильме «Ответный удар», где снималась признанная звезда Мишель Морган. Но Жослин наотрез отказалась: «Нет, спасибо, я не хочу сниматься в кино! Я танцовщица и моя единственная мечта — танцевать!». Строптивый ответ в духе Анжелики, не так ли? Однако отец, которому хотелось хоть один раз увидеть ее на большом экране, уговорил Жослин согласиться. Тогда же она получила и новое имя, так как ее родное режиссер счел слишком незатейливым. Девушка взяла имя в честь кинозвезды Мишель Морган, хотя была и тайная причина — так звали ее младшую сестру, которая в пять лет умерла от брюшного тифа.

Так случайно она попадает в кино и регулярно появляться в ролях второго плана. Заметной работой стала роль в картинах Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста» и «Любите ли вы Брамса?» Анаатоля Литвака. Мишель активно снимается в итальянских фильмах («Четверг», «Любовь на четыре сезона», «Летнее безумие»), так что становится самой известной французской актрисой в этой стране.

Но ее звездный час наступает на пробах к «Анжелике». Режиссёр Бернар Бордери занимается экранизацией серии нашумевших романов супругов Анн и Серж Голон. На главную роль сначала пригласили Брижит Бардо, но актриса наотрез отказалась, так как слишком устала от корсетов на съемках другой исторической ленты. Джейн Фонда не устроила продюсеров своим американским акцентом, а Катрин Денев на пробах вела себя слишком зажато.

Самой серьезной конкуренткой была белокурая Марина Влади, будущая муза Высоцкого. Она почти подписала контракт, но в последний момент передумала — ей не хотелось сниматься вместе с бывшим мужем Робером Оссейном, который был утвержден на роль возлюбленного Анжелики графа де Пейрака. Продюсеры были в отчаянии, сроки поджимали, а исполнительницы главной роли еще не было. В конце концов они нашли вместо зеленоглазой блондинки, описанной в романе, кареглазую брюнетку. На пробах Мишель сорвалась, разозленная отношением к ней как к неопытной дебютантке, и ушла с площадки. А на следующий день ей сообщили, что она получила эту роль. В гневе актриса проявила темперамент, который был отличительной чертой Анжелики.

Уже после первого фильма к Мишель Мерсье пришла мировая слава. Она даже потеснила Брижит Бардо на пьедестале секс-символа Франции. Впрочем, съемки дались ей нелегко. Актриса шла на различные ухищрения, чтобы не слишком сильно обнажаться в кадре, будучи по натуре скромной женщиной. Кроме того, ее раздражали непритязательные диалоги, слабый сценарий и небрежное отношение к ней на съемочной площадке, ведь Мишель гораздо лучше знали в других странах, чем в родной Франции и вели себя соответственно. Кроме того, она получала всего 50 тысяч франков за картину, несмотря на бешеный успех.

В итоге она устала от костюмной мелодрамы, вулканических страстей и небрежности и отказалась играть в шестом и седьмом фильме об Анжелике, хотя они были запланированы. Сериал был прерван. На память об этой роли Мишель выкупила некоторые наряды героини.

Но было поздно — роль любвеобильной авантюристки стала для актрисы золотой клеткой, буквально прилипла к ней. И зрители, и режиссеры просто перестали принимать ее в иных образах, хотя она продолжила играть в кино.

В Советском Союзе мужчины и женщины толпами шли на фильм «Анжелика и король», который у нас показали первым. Мужчины любовались иностранной красоткой в неглиже, женщины пытались подражать — хотя бы в макияже и прическе. Мишель Мерсье на долгие годы стала эталоном француженки для наших зрителей.

На волне популярности актриса сыграла леди Гамильтон, возлюбленную адмирала Нельсона, однако фильму не удалось повторить успех «Анжелики». Вестерн «Веревка и кольт» также прошел незамеченным.

С середины семидесятых она все реже появляется на экранах, но только в 1984 году уйдет из кино на 14 лет, чтобы сосредоточиться на личной жизни. Несмотря на красоту, шарм и славу Мишель не нашла счастья в любви. В первый раз она вышла замуж в 1961 году за помощника режиссера Андре Смагги, но он оказался алкоголиком и в конце концов очутился в психиатрической больнице. В 1965 году они развелись, причем актрисе пришлось выплатить ему пенсию.

Через пять лет Мишель связала себя узами брака с автогонщиком Карлом Бурило, но в один далеко не прекрасный день муж просто исчез, прихватив с собой ее деньги и драгоценности. Развод с ним она оформила в 1976 году. Второй развод совпал с провалом в Голливуде — даже за океаном актрисе не удалось избавиться от образа Анжелики и открыть новую страницу в карьере.

Вернувшись в Европу, она сошлась с бизнесменом из Женевы, отказалась от съемок, чтобы создать нормальную семью и воспитывать его детей — своих у нее так и не появилось. Но мужчина умер от рака через пару лет совместной жизни. Роман с итальянским принцем также оказался мимолетным.

В 1996 году на светском приеме Мишель Мерсье познакомилась с Рене Лапорком, который был на 18 лет младше актрисы. Он очаровал ее и уговорил основать издательство в Каннах. На самом деле мужчина был аферистом и втянул актрису в мошенническую схему с фальшивыми чеками. Разоблаченный мошенник сбежал во Вьетнам, а Мишель оказалась на грани разорения. В 1999 году ей пришлось выставить на аукцион платья Анжелики, украшения, картины и мебель. Мишель справилась с нанесенным ей ударом и даже вернулась к съемкам, приняв участие в популярном сериале «Салон красоты». С тех пор она иногда снималась в кино, а российские зрители могли увидеть ее в сериале «Красная капелла».

В последние годы актриса сражается с раком кожи. Также она дважды попадала в больницу с переломами обеих ног. Мишель тяжело перенесла известие о смерти ее близкого друга Жана-Поля Бельмондо в сентябре 2021 года. Хотя невзгоды и время оставили свой след на лице актрисы, ее улыбка по-прежнему напоминает нам о неукротимой маркизе ангелов.

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