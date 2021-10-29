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Камбербэтч сыграет отравленного офицера ФСБ Литвиненко

Даша Краснова
5 часов назад

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в сериале «Лондонград». Об этом сообщает Variety.

Камбербэтч сыграет отравленного офицера ФСБ Литвиненко
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Сериал будет основан на сюжете работе британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Книга рассказывает об отравлении россиянина Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после возбуждения нескольких уголовных дел. Затем он с группой офицеров ФСБ заявил о полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.

Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи уверены, что в деле замешаны российские власти.

До этого мы рассказывали, почему все смотрят корейский сериал “Игра в кальмара".

Актеры,Бенедикт Камбербэтч,Александр Литвиненко,Борис Березовский,ФСБ,
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