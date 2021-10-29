Камбербэтч сыграет отравленного офицера ФСБ Литвиненко

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в сериале «Лондонград». Об этом сообщает Variety.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Сериал будет основан на сюжете работе британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион». Книга рассказывает об отравлении россиянина Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после возбуждения нескольких уголовных дел. Затем он с группой офицеров ФСБ заявил о полученных указаниях ликвидировать олигарха Бориса Березовского.

Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти силовика стало отравление радиоактивным полонием-210. Британские следователи уверены, что в деле замешаны российские власти.