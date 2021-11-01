Руслан Белый: "Лет десять отвратительно вел себя с родителями"

Комик Руслан Белый рассказал, что отвратительно вел себя с родителями, когда его карьера стендапера начала идти в гору. В этом он признался в эфире подкаста Михаила и Сони Шац «Папа, закрой дверь» в ходе разговора о детстве и близости с родственниками.
«Я вообще первые лет десять отвратительно вел себя с родителями. Я приезжал домой раз в год, дня на два»,
— вспомнил комик.
«Я помню, приезжал, мы с ними сидели, я думаю, это было во время моей звездной болезни, когда у меня только стендап пошел. Мы могли сидеть, и я понимал, что мне вообще тут вообще неинтересно, я в этот же день уезжал обратно в Москву».
Отношения наладились уже позже, когда у Белого заболел отец.
«Плюс они потом еще в Подмосковье переехали. Мы стали часто собираться на даче».
Ранее юморист и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал, что не чувствует себя обязанным быть солидарным с другими комиками по поводу ситуации, сложившейся с комиком Идраком Мирзализаде.