Руслан Белый: "Лет десять отвратительно вел себя с родителями"

«Я помню, приезжал, мы с ними сидели, я думаю, это было во время моей звездной болезни, когда у меня только стендап пошел. Мы могли сидеть, и я понимал, что мне вообще тут вообще неинтересно, я в этот же день уезжал обратно в Москву».