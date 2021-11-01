Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 84.28
Войти в почту

Руслан Белый: "Лет десять отвратительно вел себя с родителями"

Стелла Шмель
2 часа назад

Комик Руслан Белый рассказал, что отвратительно вел себя с родителями, когда его карьера стендапера начала идти в гору. В этом он признался в эфире подкаста Михаила и Сони Шац «Папа, закрой дверь» в ходе разговора о детстве и близости с родственниками.

Руслан Белый: "Лет десять отвратительно вел себя с родителями"
Фото: @ruslan_belyy_@ruslan_belyy_

«Я вообще первые лет десять отвратительно вел себя с родителями. Я приезжал домой раз в год, дня на два»,

— вспомнил комик.

«Я помню, приезжал, мы с ними сидели, я думаю, это было во время моей звездной болезни, когда у меня только стендап пошел. Мы могли сидеть, и я понимал, что мне вообще тут вообще неинтересно, я в этот же день уезжал обратно в Москву».

Отношения наладились уже позже, когда у Белого заболел отец.

«Плюс они потом еще в Подмосковье переехали. Мы стали часто собираться на даче».

Ранее юморист и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал, что не чувствует себя обязанным быть солидарным с другими комиками по поводу ситуации, сложившейся с комиком Идраком Мирзализаде.

Актеры,Руслан Белый,Гарик Мартиросян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители