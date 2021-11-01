«Девушка с коробкой», которая стала главной модницей Голливуда

Анна Стэн могла бы стать кинозвездой как Орлова или отправиться по этапу как Окуневская или Федорова. Но она предпочла эмиграцию и Голливуд. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Свадебная ночь» Кадр из фильма «Свадебная ночь»

Точная дата рождения Анны, как и ее настоящая фамилия, неизвестны, потому что актриса любила мистифицировать публику. Она говорила, что родилась 29 июня 1908 года, однако друзья считали, что она родилась в 1913 году, а в энциклопедиях упоминается дата 3 декабря 1910 года или 29 октября 1906 года. Впрочем, такие манипуляции с возрастом были характерны для актрис немого кино, которые начинали работать еще будучи подростками. До того, как попасть на афиши, Анна как носила фамилию Фесак или Фесакова.

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Зато известно, что она родилась в Киеве, ее отец был из семьи украинских казаков, а мать шведкой. Родители были связаны с искусством: отец был театральным художником и балетмейстером, а мать примой-балериной Киевского театра оперы и балета. Поэтому Анна с детских лет брала уроки музыки и танцев и мечтала о сцене.

Актриса не любила рассказывать о своей юности и вообще предельно осложнила задачу своим биографам. Она с юных лет поняла, что актрисе нужна тайна и умело этим пользовалась. Даже происхождение ее псевдонима доподлинно неизвестно: то ли он достался ей от первого мужа, то ли это была девичья фамилия матери. Анна Стэн вообще любила рассказывать разные версии своей жизни. Как и многие кинозвезды двадцатых и тридцатых годов, она не разграничивала игру и жизнь.

Например, по одной версии отец Анны погиб во время Первой мировой войны, и юная Аня устроилась официанткой, чтобы помочь матери. Параллельно она играла в любительском театре, изучая базовые приемы. Однако по другой версии отец остался жив, нашел дочь, и они гастролировали по стране со своей цирковой труппой, где Анна работала без скидок на возраст.

Похоже, Анна Стен сознательно морочила голову журналистам, потому что рассказывала, что была репортером в Киеве, работала в Московском отделе народного образования, играла в Московском театре Пролеткульта и произвела впечатление на самого Константина Станиславского, который и помог молодой актрисе заявить о себе.

Изучение ее биографии затрудняет и тот факт, что критики путают ее с другой актрисой, Анель Судакевич, вплоть до того, что одни и те же фильмы приписывают двум артисткам. Однако покинув Страну Советов, Анна избавилась от славы своего двойника.

Кадр из фильма «Девушка с коробкой»

В Киеве Анна дружила с будущим режиссером Ефимом Лишанским, писателем Рафаилом Скомаровским, была знакома с актером Владимиром Яхонтовым. В Киеве же она и вышла замуж в первый раз, за актера Бориса Стена (настоящая фамилия Бернштейн). Впрочем, брак очень быстро распался, Анна уехала в Москву и не вернулась, а ее муж умер от перитонита в 1936 году, когда актриса уже эмигрировала.

Свои первые эпизодические роли Анна сыграла в фильмах «Предатель» Виктора Турина и «Мисс Менд» Бориса Барнета и Федора Оцепа. Последний стал ее вторым мужем. Но Анна запомнилась и уже в 1927 году исполнила главную роль в популярной лирической комедии «Девушка с коробкой», одной из лучших картин Бориса Барнета и вообще двадцатых годов. Это был настоящий прокатный кинохит, еще лишенный обязательных и нередко уродующих фильм установок соцреализма.

В это время Анна жила на Никитском бульваре и активно снималась. Она сыграла Марию в драме Оцепа «Земля в плену», в «Моем сыне» Евгения Червякова, «Белом орле» Якова Протазанова. В последнем фильме она работала с Василием Качаловым и Всеволодом Мейерхольдом.

Вместе со своим мужем Анна выехала в Германию по линии Межрабпомфильма, чтобы сняться в немецком фильме «Бухгалтер Кремке». На родину супруги решили не возвращаться, тем более что фильм Оцепа «Живой труп», задумывавшийся как советско-германский, хотя и понравился немецким зрителям, был обруган советскими критиками. Федор и Анна вовремя почувствовали, что время относительной свободы закончилось вместе с доживающим свои последние дни НЭПом, и остались в Европе.

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В Германии Анна сыграла Грушеньку в вольной экранизации «Братьев Карамазовых» Достоевского — фильме «Убийца Дмитрий Карамазов», который вышел сразу в двух версиях, немецкой и французской. Кинолента имела оглушительный успех, критики сравнивали актрису с Марлен Дитрих. После эмиграции актриса изменила и стиль — перекрасилась из роковой брюнетки в очаровательную блондинку. Анна снялась в комедии «Бомбы над Монте-Карло» (там она также пела и танцевала), детективе «Буря страсти» и мелодраме «Сальто-мортале».

Все фильмы были сделаны в двух версиях, так что Анна играла и на немецком, и на французском языке. Киноленты позволили раскрыть все грани ее таланта: она была одинаково убедительна и в роли королевы, играющей на гитаре («Бомбы над Монте-Карло»), и в роли холодной искусительницы («Буря страсти»), и в образе цирковой наездницы, страдающей в браке с нелюбимым мужчиной («Сальто-мортале»).

Европейские кассовые хиты были замечены и в Голливуде, а Анна привлекла внимание киномагната Сэмюэля Голдвина. В это время босс киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» искал иностранную актрису, которая могла бы стать достойной соперницей Греты Гарбо. Он отметил красоту, талант, интеллигентность и шик европейской звезды и пригласил ее в Голливуд. Анна уехала в США, тем более, что брак с Федором Оцепом к тому времени уже распался.

Еще на съемках «Убийцы Дмитрия Карамазова» она познакомилась с продюсером Юджином (Евгением) Френке, эмигрантом из Украины. Завязался роман, и покорять Голливуд они отправились вместе. Кроме того, в Германии пришли к власти нацисты и обстановка становилась все более тревожной.

Wikipedia

Два года Голдвин делал из Анны новую голливудскую кинодиву. Актриса прилежно учила английский язык и работала над дикцией, чтобы сделать акцент менее заметным. Также она освоила голливудскую манеру игры. Первый американский фильм Анны «Нана», экранизация романа Эмиля Золя, задумывался как кассовый хит, Голдвин вложил в него много времени и денег. Но он не оправдал ожиданий. Еще две картины с Анной — «Мы снова живем» (вольная экранизация романа «Воскресение» Льва Толстого) и «Свадебная ночь», где Анна сыграла вместе с Гэри Купером — также имели довольно скромный успех.

Возможно, ошибка мэтра была в том, что он слишком увлекся попытками сделать из самобытной актрисы вторую Грету Гарбо, а Анна Стэн оставалась собой. Раздосадованный Голдвин расторг контракт, но актриса не унывала.

У Анны в Голливуде появился собственный имидж: она стала самой стильной женщиной своей эпохи. Продюсер Дэррил Занук отмечал ее потрясающий гардероб и чувство моды, по его мнению, в этом она обходила даже признанных звезд времени вроде Марлен Дитрих, Греты Гарбо и Кэтрин Хепберн. Французский певец и актер Морис Шевалье назвал ее среди десяти самых красивых женщин мира. В этот список она попала вместе с Лореттой Янг, Мерл Оберон, Кларой Боу и вечными соперницами — Дитрих и Гарбо.

Анна продолжила играть в кино. Муж Евгений Френке снял ее в главной роли в мелодраме «Одинокая женщина». В фильмах «Экспресс изгнания», «Мужчина, за которым я замужем», «Так кончается наша ночь» она сыграла уже роли второго плана, зато работала со звездными партнерами.

Последний всплеск славы Анна пережила в 1943 году, когда ее бывший муж Федор Оцеп на волне популярности русской темы, снял трилогию «Четники», «Они пришли разрушить Америку» и «Три русские девушки». В трех фильмах Анна исполнила главную роль.