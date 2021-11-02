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Король Болливуда: чего мир не знает о самом популярном индийце

Диана Товсепова
6 часов назад

Второго ноября вся Индия поздравляет с днем рождения свою главную звезду - Шакрукха Кхана. 56 лет исполнилось красавчику, который сводит с ума весь мир десятилетиями играя самых трогательных, сильных и драматических персонажей. Фильмы с его участием смотрят во всех уголках планеты вот уже больше тридцати лет, но мало кто знает его личные секреты. "Рамблер" собрал самые интересные факты о Короле Болливуда:

Второго ноября вся Индия поздравляет с днем рождения свою главную звезду - Шакрукха Кхана.
1/7 Второго ноября вся Индия поздравляет с днем рождения свою главную звезду - Шакрукха Кхана.
Фото: globallookpress.com
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56 лет исполнилось красавчику, который сводит с ума весь мир десятилетиями играя самых трогательных, сильных и драматических персонажей.
2/7 56 лет исполнилось красавчику, который сводит с ума весь мир десятилетиями играя самых трогательных, сильных и драматических персонажей.
Фото: globallookpress.com
Фильмы с его участием смотрят во всех уголках планеты вот уже больше тридцати лет, но мало кто знает его личные секреты.
3/7 Фильмы с его участием смотрят во всех уголках планеты вот уже больше тридцати лет, но мало кто знает его личные секреты.
Фото: Кадр из фильма «Меня зовут Кхан»
Первая зарплата Шахрукх Кхана была 50 рупий, которые он заработал на концерте в Дели в начале 80-х. Он потратил их на поездку в Агру, чтобы посмотреть на Тадж Махал.
4/7 Первая зарплата Шахрукх Кхана была 50 рупий, которые он заработал на концерте в Дели в начале 80-х. Он потратил их на поездку в Агру, чтобы посмотреть на Тадж Махал.
Фото: @iamsrk
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До начала своей актёрской карьеры Шахрукх Кхан владел небольшим ресторанчиком в Дели.
5/7 До начала своей актёрской карьеры Шахрукх Кхан владел небольшим ресторанчиком в Дели.
Фото: @iamsrk
Шакрукх Кхан начал своё актёрскую карьеру, снимаясь в сериалах в конце восьмидесятых.
6/7 Шакрукх Кхан начал своё актёрскую карьеру, снимаясь в сериалах в конце восьмидесятых.
Фото: @iamsrk
Тогда же он получил предложение от режиссёра Хема Малини на роль в фильме, однако он отклонил его, так как в то время съёмки в полноценных фильмах его не интересовали.
7/7 Тогда же он получил предложение от режиссёра Хема Малини на роль в фильме, однако он отклонил его, так как в то время съёмки в полноценных фильмах его не интересовали.
Фото: @iamsrk

- Первая зарплата Шахрукх Кхана была 50 рупий, которые он заработал на концерте в Дели в начале 80-х. Он потратил их на поездку в Агру, чтобы посмотреть на Тадж Махал.

- До начала своей актёрской карьеры Шахрукх Кхан владел небольшим ресторанчиком в Дели.

- Шакрукх Кхан начал своё актёрскую карьеру, снимаясь в сериалах в конце восьмидесятых. Тогда же он получил предложение от режиссёра Хема Малини на роль в фильме, однако он отклонил его, так как в то время съёмки в полноценных фильмах его не интересовали.

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