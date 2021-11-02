Второго ноября вся Индия поздравляет с днем рождения свою главную звезду - Шакрукха Кхана. 56 лет исполнилось красавчику, который сводит с ума весь мир десятилетиями играя самых трогательных, сильных и драматических персонажей. Фильмы с его участием смотрят во всех уголках планеты вот уже больше тридцати лет, но мало кто знает его личные секреты. "Рамблер" собрал самые интересные факты о Короле Болливуда: