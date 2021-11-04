Актеры, уехавшие за американской мечтой

Многие российские и советские актеры, несмотря на признание соотечественниками, не захотели останавливаться на достигнутом. Они решили идти дальше и отправились покорять Голливуд. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.

Фото: Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный» Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный»

Савелий Крамаров

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Все с детства знают советского актера Савелия Крамарова по таким картинам, как «12 стульев», «Джентльмены удачи» и «Иван Васильевич меняет профессию». Но из-за политических и религиозных убеждений в стране, актер был вынужден эмигрировать в Америку.

В Голливуде его сразу заметили, поэтому вы наверняка могли его видеть в фильмах «Москва на Гудзоне» и «Космическая одиссея 2010». Карьера Савелия продолжала развиваться, но, к сожалению, в 1995 году актер скончался от тяжелой болезни.

Наталья Андрейченко

Леди Совершенство и просто идеал знакома каждому ребенку и взрослому. Актрису Наталью Андрейченко в Америку привела любовь, которую она встретила в середине 80-х — известного актера и режиссера, обладателя «Оскара» Максимилиана Шелла.

Карьера актрисы за рубежом не сложилась, но по ее собственным словам, она об этом не жалеет. Теперь же, Наталью Андрейченко можно встретить в мексиканских и российских сериалах.

Данила Козловский

Данила Козловский тоже не остался в стороне и на пике своей славы решил попробовать себя в американском кино. Первой, и верим, что не последней, стала картина «Академия вампиров» 2014 года, в которой приняла участие также Ольга Куриленко.

И еще актер сыграл злодея Акана в российско-американском фильме «Хардкор».

Светлана Ходченкова

Актриса Светлана Ходченкова медленно, но верно захватывает сердца голливудских режиссеров. Так, первая картина с ее участием вышла в 2011 году — «Шпион, выйди вон!». В фильме Светлана снималась вместе с такими актерами, как Гари Олдман, Том Харди и Колин Ферт.

А в 2013 году актриса появилась в главной роли в фильме «Росомаха: Бессмертный» с Хью Джекманом.

Владимир Машков

Владимир Машков стал известен в Голливуде благодаря главной роли в картине «Вор». Лента также была номинирована на премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». И после этого события американские продюсеры стали его приглашать.

Машкова можно увидеть в таких проектах, как «Танцы в “Голубой игуане”», «Американская рапсодия», «15 минут славы», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» с Томом Крузом и во многих других фильмах.

Константин Хабенский

А самому популярному актеру по версии киносервисов посчастливилось сняться в одной картине с Анджелиной Джоли и Морганом Фриманом.

Если вы пропустили это событие, то самое время посмотреть голливудский проект Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». Также актер составил компанию Светлане Ходченковой в фильме «Шпион, выйди вон!».

Юрий Колокольников

Уверены, что внимательно смотрели сериал «Игра престолов»? Тогда вы наверняка заметили, что в 4 сезоне играет наш соотечественник. Юрий Колокольников и он же Стир — предводитель одичалых.