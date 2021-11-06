Ким Кэтролл снялась в спин-оффе другого культового сериала

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Сервис Hulu снимет спин-офф культового сериала, который будет называться «Как я встретила вашего папу». В картине Кэтролл досталась главная роль — взрослой Софи, которую, кстати, сыграет Хилари Дафф. Она расскажет о своем знакомстве с мужем. Об этом сообщает издание Deadline.

«Рада присоединиться к актерскому составу фильма «Как я встретила вашего папу», — написала актриса в своем Instagram.

Источника Daily Mail сообщил, что решение сняться в спин-оффе сериала Ким приняла после отказа от роли в «Сексе в большом городе».