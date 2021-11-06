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Ким Кэтролл снялась в спин-оффе другого культового сериала

Peopletalkиещё 1
2 часа назад

Несмотря на то, что Ким Кэтролл отказалась принимать участие в продолжении «Секса в большом городе», звезда появится в спин-оффе сериала «Как я встретил вашу маму».

Ким Кэтролл снялась в спин-оффе другого культового сериала
Фото: PeopletalkPeopletalk

Сервис Hulu снимет спин-офф культового сериала, который будет называться «Как я встретила вашего папу». В картине Кэтролл досталась главная роль — взрослой Софи, которую, кстати, сыграет Хилари Дафф. Она расскажет о своем знакомстве с мужем. Об этом сообщает издание Deadline.

«Рада присоединиться к актерскому составу фильма «Как я встретила вашего папу», — написала актриса в своем Instagram.

Источника Daily Mail сообщил, что решение сняться в спин-оффе сериала Ким приняла после отказа от роли в «Сексе в большом городе».

Сюжет будет связан с оригинальной версией сериала — в недалёком будущем Софи рассказывает своему сыну, как она познакомилась с его отцом, после чего сюжет начинает возвращается в 2021 год, когда девушка со своими друзьями пытались найти себя.

Актеры,Секс в большом городе,Как я встретил вашу маму,Ким Кэтролл,Хилари Дафф,Daily Mail,
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