Ким Кэтролл снялась в спин-оффе другого культового сериала

Несмотря на то, что Ким Кэтролл отказалась принимать участие в продолжении «Секса в большом городе», звезда появится в спин-оффе сериала «Как я встретил вашу маму».
Сервис Hulu снимет спин-офф культового сериала, который будет называться «Как я встретила вашего папу». В картине Кэтролл досталась главная роль — взрослой Софи, которую, кстати, сыграет Хилари Дафф. Она расскажет о своем знакомстве с мужем. Об этом сообщает издание Deadline.
«Рада присоединиться к актерскому составу фильма «Как я встретила вашего папу», — написала актриса в своем Instagram.
Источника Daily Mail сообщил, что решение сняться в спин-оффе сериала Ким приняла после отказа от роли в «Сексе в большом городе».
Сюжет будет связан с оригинальной версией сериала — в недалёком будущем Софи рассказывает своему сыну, как она познакомилась с его отцом, после чего сюжет начинает возвращается в 2021 год, когда девушка со своими друзьями пытались найти себя.