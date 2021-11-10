Прерванная жизнь: что случилось с Бриттани Мерфи

В конце декабря 2009 года Голливуд шокировала новость о внезапной смерти актрисы Бриттани Мерфи, но еще большим потрясением стала гибель ее мужа спустя полгода при таких же обстоятельствах. Официальная версия гласит, что супруги умерли их-за пневмонии, анемии и передозировки лекарственных препаратов, однако, отец артистки и ее многочисленные поклонники выдвигали и другие версии трагедии. «Рамблер» решил вспомнить все, что говорили о загадочной кончине актрисы и ее возлюбленного.

Фото: Кадр из фильма "Восьмая миля" Кадр из фильма "Восьмая миля"

Спустя больше десяти лет внезапная смерть голливудской звезды (актриса ушла из жизни, когда ей было всего 32 года) стала темой документального фильма «Что случилось, Бриттани Мерфи?», в котором создатели проекта заново изучили все версии случившегося, а также поговорили с родственниками погибшей и экспертами, которые были когда-то привлечены для расследования дела. Но начнем сначала.

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Актриса известна мировому зрителю по таким проектам, как «Бестолковые», «Прерванная жизнь», «Не говори ни слова», «Восьмая миля», «Молодожены» и «Город грехов». Перед внезапной смертью Бриттани страдала от воспаления легких и принимала сильнодействующие антибиотики и обезболивающие. Звезда по каким-то причинам не обратилась за квалифицированной медицинской помощью и подобрала лечение самостоятельно. Параллельно Мерфи пила антидепрессанты и нейролептики. Из-за большого количества принимаемых препаратов сердце девушки и не выдержало: актриса потеряла сознание в душе и позже скончалась в больнице.

Кадр из фильма "Не говори ни слова"

Друзья в смерти актрисы винили ее супруга сценариста Саймона Монджека, мол, в прошлом у него уже были проблемы с законом (его обвиняли в мошенничестве со счетами и неуплате крупного кредита), да и после свадьбы с ним Бриттани резко отдалилась от друзей, редко появлялась на публике и в ее некогда успешной карьере наступило внезапное затишье. Как выяснилось позже, у звезды также развилась паранойя, и ее муж только подливал масла в огонь. Супругам казалось, что после дела Джулии Дэвис (Мерфи поддерживала бывшую чиновницу, которая обвиняла таможенников США в коррупции) за ними следит правительство, поэтому в их доме повсюду были камеры и системы распознавания отпечатков пальцев.

Однако после трагедии Монджек заявлял, что его возлюбленную угнетал именно творческий застой, из-за которого она и подсела на антидепрессанты. Cловам вдовца в те годы мало кто верил, но полиция не торопилась допрашивать сценариста. В конечном итоге одни смирились с официальной версией смерти актрисы, другие же отчаялись что-то доказать. Внезапная смерть Монджека через полгода после кончины Бриттани шокировала обе стороны. Саймону диагностировали все ту же острую пневмонию и тяжелую анемию, как и у жены, но в отличие от нее он не злоупотреблял лекарствами. Однако полицию эти странные совпадения не смутили, поэтому дело по факту смерти сценариста возбуждено не было.

В документальном фильме отец Бриттани Анджело Бертолотти (мужчина скончался незадолго до премьеры картины) в который раз раскритиковал версию властей касательно смерти его дочери. Поставил под сомнение заключение специалистов и судмедэксперт Сирил Вехт, который привлекался родителем актрисы для собственного расследования. По его словам, он был искренне озадачен внезапной кончиной Мерфи. «Меня смущало, что она была молодой женщиной — всего 32 года. Как у нее могла развиться настолько запущенная пневмония? И как мог случиться настолько невероятный дефицит железа? Что делали ее мать и муж? Почему она не получила должной медицинской помощи? Я был озадачен этим. Ведь у нее были деньги, чтобы обратиться ко врачу. Плюс [у нее были обнаружены] рецепты на сильные опиаты. Мне это казалось странным», - прокомментировал Вехт свои подозрения.

Кадр из фильма "Город грехов"

Еще одна странность в деле Бриттани Мерфи: лабораторный отчет, который заказал отец девушки (к слову, мужчина в прошлом был авторитетом итальянской мафии), показал наличие десяти потенциально токсичных тяжелых металлов в волосах актрисы. После получения этих результатов Бертолотти предположил, что его дочь была убита. Правда, ассистент главы коронерской службы округа Лос-Анджелес Эд Уинтер в фильме объяснил обнаружение металлов покраской волос: «Она не была отравлена, Мерфи умерла от приема безрецептурных лекарств, пневмонии и анемии» - категорично заявил эксперт.

В качестве одной из возможных причин трагедии в СМИ также называлось заражение дома Бриттани Мерфи и ее супруга грибком. Однако данную версию власти неоднократно опровергали, подчеркивая, что она является бездоказательной. Что интересно: результаты соответствующей экспертизы дома никогда не публиковались, а полиция до сих пор отказывается комментировать эту версию трагедии.