Прерванная жизнь: что случилось с Бриттани Мерфи

В конце декабря 2009 года Голливуд шокировала новость о внезапной смерти актрисы Бриттани Мерфи, но еще большим потрясением стала гибель ее мужа спустя полгода при таких же обстоятельствах. Официальная версия гласит, что супруги умерли их-за пневмонии, анемии и передозировки лекарственных препаратов, однако, отец артистки и ее многочисленные поклонники выдвигали и другие версии трагедии. «Рамблер» решил вспомнить все, что говорили о загадочной кончине актрисы и ее возлюбленного.
Спустя больше десяти лет внезапная смерть голливудской звезды (актриса ушла из жизни, когда ей было всего 32 года) стала темой документального фильма «Что случилось, Бриттани Мерфи?», в котором создатели проекта заново изучили все версии случившегося, а также поговорили с родственниками погибшей и экспертами, которые были когда-то привлечены для расследования дела. Но начнем сначала.
Актриса известна мировому зрителю по таким проектам, как «Бестолковые», «Прерванная жизнь», «Не говори ни слова», «Восьмая миля», «Молодожены» и «Город грехов». Перед внезапной смертью Бриттани страдала от воспаления легких и принимала сильнодействующие антибиотики и обезболивающие. Звезда по каким-то причинам не обратилась за квалифицированной медицинской помощью и подобрала лечение самостоятельно. Параллельно Мерфи пила антидепрессанты и нейролептики. Из-за большого количества принимаемых препаратов сердце девушки и не выдержало: актриса потеряла сознание в душе и позже скончалась в больнице.
Друзья в смерти актрисы винили ее супруга сценариста Саймона Монджека, мол, в прошлом у него уже были проблемы с законом (его обвиняли в мошенничестве со счетами и неуплате крупного кредита), да и после свадьбы с ним Бриттани резко отдалилась от друзей, редко появлялась на публике и в ее некогда успешной карьере наступило внезапное затишье. Как выяснилось позже, у звезды также развилась паранойя, и ее муж только подливал масла в огонь. Супругам казалось, что после дела Джулии Дэвис (Мерфи поддерживала бывшую чиновницу, которая обвиняла таможенников США в коррупции) за ними следит правительство, поэтому в их доме повсюду были камеры и системы распознавания отпечатков пальцев.
Однако после трагедии Монджек заявлял, что его возлюбленную угнетал именно творческий застой, из-за которого она и подсела на антидепрессанты. Cловам вдовца в те годы мало кто верил, но полиция не торопилась допрашивать сценариста. В конечном итоге одни смирились с официальной версией смерти актрисы, другие же отчаялись что-то доказать. Внезапная смерть Монджека через полгода после кончины Бриттани шокировала обе стороны. Саймону диагностировали все ту же острую пневмонию и тяжелую анемию, как и у жены, но в отличие от нее он не злоупотреблял лекарствами. Однако полицию эти странные совпадения не смутили, поэтому дело по факту смерти сценариста возбуждено не было.
В документальном фильме отец Бриттани Анджело Бертолотти (мужчина скончался незадолго до премьеры картины) в который раз раскритиковал версию властей касательно смерти его дочери. Поставил под сомнение заключение специалистов и судмедэксперт Сирил Вехт, который привлекался родителем актрисы для собственного расследования. По его словам, он был искренне озадачен внезапной кончиной Мерфи. «Меня смущало, что она была молодой женщиной — всего 32 года. Как у нее могла развиться настолько запущенная пневмония? И как мог случиться настолько невероятный дефицит железа? Что делали ее мать и муж? Почему она не получила должной медицинской помощи? Я был озадачен этим. Ведь у нее были деньги, чтобы обратиться ко врачу. Плюс [у нее были обнаружены] рецепты на сильные опиаты. Мне это казалось странным», - прокомментировал Вехт свои подозрения.
Еще одна странность в деле Бриттани Мерфи: лабораторный отчет, который заказал отец девушки (к слову, мужчина в прошлом был авторитетом итальянской мафии), показал наличие десяти потенциально токсичных тяжелых металлов в волосах актрисы. После получения этих результатов Бертолотти предположил, что его дочь была убита. Правда, ассистент главы коронерской службы округа Лос-Анджелес Эд Уинтер в фильме объяснил обнаружение металлов покраской волос: «Она не была отравлена, Мерфи умерла от приема безрецептурных лекарств, пневмонии и анемии» - категорично заявил эксперт.
В качестве одной из возможных причин трагедии в СМИ также называлось заражение дома Бриттани Мерфи и ее супруга грибком. Однако данную версию власти неоднократно опровергали, подчеркивая, что она является бездоказательной. Что интересно: результаты соответствующей экспертизы дома никогда не публиковались, а полиция до сих пор отказывается комментировать эту версию трагедии.
Подведем итоги: так что же все-таки случилось с Бриттани Мерфи? У поклонников звезды и журналистов все еще много вопросов, ответы на которые путают еще больше. Дело актрисы закрыто уже много лет и вряд ли уже удастся когда-либо докопаться до правды.