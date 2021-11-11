За что все так любят ДиКаприо: самые смешные мемы с актером

Голливудскому сердцееду, объекту обожания миллионов девушек по всему миру – актеру Леонардо ДиКаприо – 11 ноября исполнилось 47 лет. В честь дня рождения звезды «Рамблер» вспомнил фильмы с участием Лео, кадры из которых разошлись на мемы.

«Титаник» (1997)

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Совсем молодые Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в мелодраме о запретной любви на фоне гибели легендарного лайнера. Пассажир нижней палубы Джек и богатая наследница Роза встречаются в первом и последнем плавании «Титаника». Однако их расцветающим чувствам мешают не классовые различия, а айсберг, вставший на пути, казалось бы, непотопляемого лайнера.

«Остров проклятых» (2010)

Судебный пристав, приехавший на остров для расследования, оказывается заложником клиники для умалишенных преступников. Финал триллера Мартина Скорсезе удивит даже бывалого поклонника детективов. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо и Марк Руффало.

«Джанго освобожденный» (2012)

Фильм Квентино Тарантино об эксцентричном охотнике за головами, известном как Дантинст, и его помощнике Джанго, освобожденном из рабства. Вместе они уничтожают опасных преступников.

«Великий Гэтсби» (2013)

События картины о трагичной любви разворачиваются в Америке 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в мелодраме по мотивам романа Скотта Фицжеральда!

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР…

«Выживший» (2015)

В центре сюжета - охотник Хью Глассе, который так хочет отомстить за убийство сына, что с серьезным ранением умудряется выжить в суровых природных условиях. Кстати, именно за эту картину ДиКаприо получил долгожданную премию «Оскар».

«Однажды в… Голливуде» (2019)