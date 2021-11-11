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За что все так любят ДиКаприо: самые смешные мемы с актером

Мира Маркина
4 часа назад

Голливудскому сердцееду, объекту обожания миллионов девушек по всему миру – актеру Леонардо ДиКаприо – 11 ноября исполнилось 47 лет. В честь дня рождения звезды «Рамблер» вспомнил фильмы с участием Лео, кадры из которых разошлись на мемы.

Голливудскому сердцееду, объекту обожания миллионов девушек по всему миру – актеру Леонардо ДиКаприо – 11 ноября исполнилось 47 лет
1/18 Голливудскому сердцееду, объекту обожания миллионов девушек по всему миру – актеру Леонардо ДиКаприо – 11 ноября исполнилось 47 лет
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
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Актера обожают не только за его роли, но и за мемы, которые подарили миру фильмы с его участием.
2/18 Актера обожают не только за его роли, но и за мемы, которые подарили миру фильмы с его участием.
Фото: Социальные сети
Фильм "Выживший", который принес актеру долгожданную премию "Оскар".
3/18 Фильм "Выживший", который принес актеру долгожданную премию "Оскар".
Фото: Социальные сети
Бесконечные шутки на тему того, что ДиКаприо долго не мог стать обладателем статуэтки "Оскар".
4/18 Бесконечные шутки на тему того, что ДиКаприо долго не мог стать обладателем статуэтки "Оскар".
Фото: Социальные сети
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И снова мемы про желание ДиКаприо стать лауреатом премии "Оскар".
5/18 И снова мемы про желание ДиКаприо стать лауреатом премии "Оскар".
Фото: Социальные сети
Кадры из фильма "Джанго освобожденный" разошлись на мемы сразу после выхода картины на экраны.
6/18 Кадры из фильма "Джанго освобожденный" разошлись на мемы сразу после выхода картины на экраны.
Фото: Социальные сети
Картина смешная - ситуация страшная.
7/18 Картина смешная - ситуация страшная.
Фото: Социальные сети
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Кадры из фильма "Остров проклятых" пользуются огромной популярностью у фанатов актера, да и не только.
8/18 Кадры из фильма "Остров проклятых" пользуются огромной популярностью у фанатов актера, да и не только.
Фото: Социальные сети
На тему "Оскара", кажется, не шутил разве что ленивый.
9/18 На тему "Оскара", кажется, не шутил разве что ленивый.
Фото: Социальные сети
И еще один мем про Лео и его "Оскар".
10/18 И еще один мем про Лео и его "Оскар".
Фото: Социальные сети
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Кадр из фильма "Великий Гэтсби" до сих пор пользуется дикой популярностью у пользователей.
11/18 Кадр из фильма "Великий Гэтсби" до сих пор пользуется дикой популярностью у пользователей.
Фото: Социальные сети
Настроение в ноябре: Леонардо ДиКаприо.
12/18 Настроение в ноябре: Леонардо ДиКаприо.
Фото: Социальные сети
А вот и кадры из фильма "Волк с Уолл-стрит" пошли в дело.
13/18 А вот и кадры из фильма "Волк с Уолл-стрит" пошли в дело.
Фото: Социальные сети
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Кадры из фильма "Волк с Уолл-стрит" фанаты также активно использовали, чтобы лишний раз подколоть Лео на тему премии "Оскар.
14/18 Кадры из фильма "Волк с Уолл-стрит" фанаты также активно использовали, чтобы лишний раз подколоть Лео на тему премии "Оскар.
Фото: Социальные сети
А вот и мем о том, что актер уж слишком часто становится героем популярных мемов.
15/18 А вот и мем о том, что актер уж слишком часто становится героем популярных мемов.
Фото: Социальные сети
Фильм "Однажды в... Голливуде" тоже вдохновил пользователей на создание жизненных мемов.
16/18 Фильм "Однажды в... Голливуде" тоже вдохновил пользователей на создание жизненных мемов.
Фото: Социальные сети
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Это мы так всей редакцией "Рамблера" чувствуем себя каждый понедельник.
17/18 Это мы так всей редакцией "Рамблера" чувствуем себя каждый понедельник.
Фото: Социальные сети
А вот и главный вопрос, который волнует не только поклонников ДиКаприо, но и самого актера.
18/18 А вот и главный вопрос, который волнует не только поклонников ДиКаприо, но и самого актера.
Фото: Социальные сети

«Титаник» (1997)

Видео дня

Совсем молодые Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в мелодраме о запретной любви на фоне гибели легендарного лайнера. Пассажир нижней палубы Джек и богатая наследница Роза встречаются в первом и последнем плавании «Титаника». Однако их расцветающим чувствам мешают не классовые различия, а айсберг, вставший на пути, казалось бы, непотопляемого лайнера.

«Остров проклятых» (2010)

Судебный пристав, приехавший на остров для расследования, оказывается заложником клиники для умалишенных преступников. Финал триллера Мартина Скорсезе удивит даже бывалого поклонника детективов. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо и Марк Руффало.

«Джанго освобожденный» (2012)

Фильм Квентино Тарантино об эксцентричном охотнике за головами, известном как Дантинст, и его помощнике Джанго, освобожденном из рабства. Вместе они уничтожают опасных преступников.

«Великий Гэтсби» (2013)

События картины о трагичной любви разворачиваются в Америке 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в мелодраме по мотивам романа Скотта Фицжеральда!

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР

«Выживший» (2015)

В центре сюжета - охотник Хью Глассе, который так хочет отомстить за убийство сына, что с серьезным ранением умудряется выжить в суровых природных условиях. Кстати, именно за эту картину ДиКаприо получил долгожданную премию «Оскар».

«Однажды в… Голливуде» (2019)

Ностальгический фильм Квентино Тарантино, отдающий дань золотому веку Голливуда, действия которого разворачиваются в конце 70-х годов. Известный актер Рик Далтон и его дублер отчаянно пытаются найти свое место в стремительно меняющимся мире индустрии. Сюжет картины тесно переплетается с реальной историей секты Чарльза Мэнсона и убийства Шерон Тэйт, но показывает альтернативную версию развития событий. В главных ролях сильнейший актерский состав: Леонардо Дикаприо, Брэдд Питт, Марго Робби и другие.

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