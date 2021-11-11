Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси

Актер Кристофер Уокен закрасил граффити с крысой знаменитого уличного художника Бэнкси во время съемок сериала "Нарушители". Об этом сообщает "Би-би-си". Британский телесериал о преступниках, направленных на общественные работы, снимался в Бристоле, родном городе Бэнкси. В последней серии персонаж Уокена, находясь на задании, закрашивает валиком граффити с крысой. Создатели "Нарушителей" подтвердили, что граффити действительно нарисовал знаменитый уличный художник. Как сообщает таблоид The Sun, шоураннеры отыскали Бэнкси, предложив ему нарисовать крысу специально для съемок. Художник согласился, поставив условие, что его работу действительно должны закрасить, при этом валик будет держать Кристофер Уокен. В издании отметили, что Бэнкси оказался поклонником 78-летнего голливудского актера, а также оценил тот факт, что сценарист сериала Стивен Мерчант тоже родом из Бристоля. Ранее сообщалось, что работа Бэнкси, которая была частично разрезана шредером сразу после того, как была продана на аукционе три года назад, вновь ушла с молотка. На этот раз — за рекордные $25,4 млн. Она стала самой дорогой картиной художника.