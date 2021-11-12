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Как «Мосфильм» принес Олегу Меньшикову славу

На Западе Москвы
10 минут назад

8 ноября народному артисту России, режиссеру, актеру Олегу Меньшикову исполнился 61 год. Он начал сниматься в кино еще студентом театрального училища, дебютировав в 1980 году в картине «Жду и надеюсь».

Как «Мосфильм» принес Олегу Меньшикову славу
Фото: Кадр из фильма "Покровские ворота"Кадр из фильма "Покровские ворота"

Через год сыграл Кирилла в «Родне» Никиты Михалкова, обратив на себя внимание критики и зрителей. Меньшиков продолжил сотрудничество с Михалковым и позже снялся в «Утомленных солнцем» и «Сибирском цирюльнике». Но настоящую славу актеру принесли «Покровские ворота» - хит «Мосфильма» на все времена.

Олег Меньшиков был утвержден режиссером картины Михаилом Козаковым на роль Костика безоговорочно и сразу. Поиск актера на эту роль шел долго, Козакова не устраивал ни один претендент - всего было отсмотрено девятнадцать кандидатов. Нужен был, как пишут критики, «шпаликовский мальчик середины пятидесятых».

И вот на площадке появился студент Щукинского училища Олега Меньшикова. Его в каком-то фильме случайно увидела и запомнила жена режиссера. Кинопробы Меньшиков провёл в паре с Татьяной Догилевой, и сделал это легко, весело, непринужденно. Режиссер и оператор ленты поняли сразу, что герой найден, и картина состоится. К ним присоединился и сценарист Леонид Зорин, который жаждал исполнителя, способного удовлетворить его «ностальгические претензии», сомнений больше не было – автор пьесы увидел себя в юности.

Аспирант-историк, Костик Ромин, в исполнении Олега Меньшикова излучал «праздничный юмор весеннего возраста», кипучую энергию и невероятное жизнелюбие. Он идеально вписывался не только в коммунальную квартиру своей тётушки Алисы Витальевны, но и в блистательную актерскую компанию. В картине снимались: Софья Пилявская, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Анатолий Равикович, Елена Коренева.

Еще одна замечательная кинороль Олега Меньшикова - артист цирка Сергей Синицын в фильме «Мой любимый клоун». Сценарий, в основу которого легла одноимённая повесть Василия Ливанова, написали Александр Адабашьян и Никита Михалков.

Актеры,Родня,Инна Ульянова,Сергей Синицын,Софья Пилявская,Анатолий Равикович,Елена Коренева,Леонид Броневой,Михаил Козаков,Василий Ливанов,Александр Адабашьян,Леонид Зорин,Олег Меньшиков,Никита Михалков,
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