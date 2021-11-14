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Звезда «Человека-паука» рассказала о разнице в гонорарах голливудских актеров и актрис

Катерина Саломе
38 минут назад

Голливудская актриса Кирстен Данст рассказала о гонорарах, полученных звездами за участие в съемках «Человека-паука». По ее словам, она получила намного меньше, чем исполнитель главной роли Тоби Магуайр. Об этом светская львица поведала изданию The Independent.

Данст призналась, что во время работы ее преследовало чувство, что она «недотягивает» до Магуайра. Это было связано с тем, что ее коллеге по цеху платили гораздо больше. При этом конкретных сумм гонораров артистка не назвала.

«Я была так молода, когда играла в "Человеке-пауке". Думала: "Ого, мне платят много денег!". Но мужчинам определенно платили больше»,

— заявила звезда в 2017 году изданию Variety.

Ранее мы сообщали о том, что организаторы концертов раскрыли гонорары звезд на корпоративах.

Актеры,Видео,Тоби Магуайр,
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