Голливудская актриса Кирстен Данст рассказала о гонорарах, полученных звездами за участие в съемках «Человека-паука». По ее словам, она получила намного меньше, чем исполнитель главной роли Тоби Магуайр . Об этом светская львица поведала изданию The Independent.

Данст призналась, что во время работы ее преследовало чувство, что она «недотягивает» до Магуайра. Это было связано с тем, что ее коллеге по цеху платили гораздо больше. При этом конкретных сумм гонораров артистка не назвала.