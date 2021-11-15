Никоненко рассказал о последних годах жизни Малявиной

Актер Сергей Никоненко заявил, что на здоровье Валентины Малявиной сказалась тяжелая травма, нанесенная бывшим избранником. О последних годах жизни артистки он рассказал в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
«Она жила в доме престарелых в очень хороших условиях. Оплачивали все это родственники женщины, с которой Валя Малявина сидела в камере в тюрьме», — поделился Сергей Никоненко.
В 1983 году Валентину Малявину осудили на девять лет лишения свободы за убийство 24-летнего артиста Станислава Жданько. Возлюбленный был младше артистки на 12 лет. Его нашли мертвым с ножом в сердце. Малявину освободили спустя пять лет.
Однажды Жданько поднял руку на Малявину. Эта травма, по словам Никоненко, привела к серьезным последствиям:
«Малявиной инкриминировали убийство ее гражданского мужа, актера Станислава Жданько. Знаю, что она потеряла зрение от удара о какой-то тяжелый предмет, а удар этот нанес Станислав Жданько. Это я знаю».
Актриса Елена Проклова рассказала, что о Малявиной ходили неприятные слухи:
«Я не знаю, правда или нет, но ей приписывали пагубные пристрастия, говорили о выпивке, некой неадекватности и наркотиках. Она была великолепной актрисой и темпераментной женщиной».
Валентина Малявина ушла из жизни 30 октября.
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