Никоненко рассказал о последних годах жизни Малявиной

Актер Сергей Никоненко заявил, что на здоровье Валентины Малявиной сказалась тяжелая травма, нанесенная бывшим избранником. О последних годах жизни артистки он рассказал в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ .

«Она жила в доме престарелых в очень хороших условиях. Оплачивали все это родственники женщины, с которой Валя Малявина сидела в камере в тюрьме», — поделился Сергей Никоненко.

В 1983 году Валентину Малявину осудили на девять лет лишения свободы за убийство 24-летнего артиста Станислава Жданько. Возлюбленный был младше артистки на 12 лет. Его нашли мертвым с ножом в сердце. Малявину освободили спустя пять лет.