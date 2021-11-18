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Заложники амплуа: актеры, которые «застряли» в одном образе

WomanHit.ru
1 час назад

Одного и того же актера можно увидеть в разножанровых фильмах, но почему-то ни мимика, ни манера игры не меняются. Иногда это происходит из-за особенностей внешности артиста. Но часто режиссеры обращают внимание на тех, кто уже хорошо сыграл в подобном образе. WomanHit.ru решил узнать, какие же актеры кочуют из фильма в фильм в одном амплуа.

Актеры, которые «застряли» в одном образе
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Хелена Бонем Картер очень часто играла сумасшедших и непредсказуемых барышень. Будь то безумная волшебница Беллатриса Лестрейндж из серии фильмов про Гарри Поттера, Мисс Ловетт в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» или роль Джулии Хоффман из «Мрачных теней», Красная Королева из «Алисы в Стране чудес», психопатка Марла из «Бойцовского клуба». Все эти роли чем-то похожи друг на друга, но это не отменяет того, что Хелена — талантливая артистка. Она смогла себя проявить и в других фильмах.

Видео дня

После культового сериала «Друзья» с Дженнифер Энистон зрители начали замечать, что образ Рейчел закрепился за актрисой не в одном фильме. Звезда играет милую женщину, состоящую в проблемных отношениях. Это кинокартины «Брюс Всемогущий», «Обещать — не значит жениться», «Притворись моей женой», похожих лент можно перечислить много.

Шейлин Вудли всегда играет несчастных девушек, олицетворяющих добро. В каждом фильме ее героини превращаются из неуклюжих подростков в смелых девушек: трилогия «Дивергент», «Виноваты звезды», «Лови момент». Во всех картинах героини Шейлин плачут, потом берут себя в руки и действуют. Видимо, режиссеров привлекает миловидная внешность актрисы с большими наивными глазами. Да и после выхода первого фильма «Дивергент» подростки просто обожают Вудли.

Лиам Нисон играет в фильмах, где даже названия похожи. Он всегда пытается отомстить за кого-то, это можно увидеть в трилогии «Заложница», «Пассажир», «Снегоуборщик», «Заступник». Но эти фильмы вышли в последнее десятилетие. Например, за роль в фильме «Список Шиндлера» он получил много наград и номинаций. И действительно, в этом фильме актер выступает совсем в другом амплуа.

Хью Гранта часто можно было увидеть в мелодрамах и романтических комедиях. Он играет очаровательного англичанина, который влюблен. «Ноттинг-Хилл», «Любовь с уведомлением», «Реальная любовь», трилогия про Бриджит Джонс: везде он слегка улыбается и взлохмачивает волосы. Но в последних фильмах режиссеры начинают открывать уже другие стороны его таланта.

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