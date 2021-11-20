Король Дании, шут и шулер: лучшие роли Валерия Гаркалина

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер в 67 лет. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник в ГИТИСе, где преподавал актер. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подтвердил информацию. «Рамблер» вспоминает лучшие роли народно любимого артиста.
Пожалуй, самая известная картина с участием Гаркалина. Актер сыграл сразу четырех близнецов, которых разлучили в детстве, — афериста Василия Кроликова, дирижера Иннокентия Шниперсона, барона Романа Алмазова и стюарда Патрика Кроликоу.
В октябре 2021 года на канале Юрия Дудя вышел выпуск, посвященный комедии под названием «"Ширли-мырли" — недооцененный шедевр про 90-е». Сам Гаркалин лично появился на интервью и ответил на вопросы о картине.
Криминальная мелодрама стала одной из первый картин, где Гаркалин играл главную роль. В основе сюжета — история игрока Алексея Грекова, который внедряется в круг профессиональных картежников в надежде сорвать крупный куш.
Мелодраматичный мюзикл о юной Зое Мисочкиной (Олеся Железняк), которая мечтает пробиться на большую сцену. Гаркалин сыграл роль мечтателя-композитора Романа Кромина.
Многосерийный фильм по одноименному роману Владимира Дудинцева. В середине ХХ века в группе генетиков происходит раскол: одни ученые хотят идти вперед и экспериментировать, другие — придерживаться принципов науки. Главный герой Федор Дежкин сталкивается со сложным выбором, чью сторону принять.
Валерий Гаркалин много снимался в комедийных сериалах: «Гуманоиды в королеве», «Кто в доме хозяин?», «Моя прекрасная няня». В украинском сериале «Между нами, девочками» актер сыграл роль неунывающего Аркадия Геннадьевича Рябоконя.
В последнем художественном фильме Эльдара Рязанова режиссер доверил Гаркалину исполнить роль короля Дании Кристиана VIII. В основу сюжета легла биография сказочника Ханса Кристиана Андерсена, творчество которого не принимали современники.
В начале октября актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. По информации различных СМИ, актер скончался от последствий коронавируса.
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Играл в Московском академическом театре сатиры и Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, преподавал в ГИТИС.