Король Дании, шут и шулер: лучшие роли Валерия Гаркалина

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер в 67 лет. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник в ГИТИСе, где преподавал актер. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подтвердил информацию. «Рамблер» вспоминает лучшие роли народно любимого артиста.

«Ширли-Мырли» (1995)

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Пожалуй, самая известная картина с участием Гаркалина. Актер сыграл сразу четырех близнецов, которых разлучили в детстве, — афериста Василия Кроликова, дирижера Иннокентия Шниперсона, барона Романа Алмазова и стюарда Патрика Кроликоу.

В октябре 2021 года на канале Юрия Дудя вышел выпуск, посвященный комедии под названием «"Ширли-мырли" — недооцененный шедевр про 90-е». Сам Гаркалин лично появился на интервью и ответил на вопросы о картине.

«Катала» (1989)

Криминальная мелодрама стала одной из первый картин, где Гаркалин играл главную роль. В основе сюжета — история игрока Алексея Грекова, который внедряется в круг профессиональных картежников в надежде сорвать крупный куш.

«Ландыш серебристый» (2000)

Мелодраматичный мюзикл о юной Зое Мисочкиной (Олеся Железняк), которая мечтает пробиться на большую сцену. Гаркалин сыграл роль мечтателя-композитора Романа Кромина.

«Белые одежды» (сериал 1992)

Многосерийный фильм по одноименному роману Владимира Дудинцева. В середине ХХ века в группе генетиков происходит раскол: одни ученые хотят идти вперед и экспериментировать, другие — придерживаться принципов науки. Главный герой Федор Дежкин сталкивается со сложным выбором, чью сторону принять.

«Между нами, девочками» (сериал 2013)

Валерий Гаркалин много снимался в комедийных сериалах: «Гуманоиды в королеве», «Кто в доме хозяин?», «Моя прекрасная няня». В украинском сериале «Между нами, девочками» актер сыграл роль неунывающего Аркадия Геннадьевича Рябоконя.

«Андерсен. Жизнь без любви» (сериал 2006)

В последнем художественном фильме Эльдара Рязанова режиссер доверил Гаркалину исполнить роль короля Дании Кристиана VIII. В основу сюжета легла биография сказочника Ханса Кристиана Андерсена, творчество которого не принимали современники.

В начале октября актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. По информации различных СМИ, актер скончался от последствий коронавируса.