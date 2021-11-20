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Король Дании, шут и шулер: лучшие роли Валерия Гаркалина

Дарья Амосова
1 час назад

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер в 67 лет. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник в ГИТИСе, где преподавал актер. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подтвердил информацию. «Рамблер» вспоминает лучшие роли народно любимого артиста.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин скончался в 67 лет. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подтвердил информацию.
1/7 Народный артист РФ Валерий Гаркалин скончался в 67 лет. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подтвердил информацию.
Фото: Кадр из фильма
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«Ширли-Мырли» (1995). Первая звездная роль Гаркалина. Актер сыграл сразу четырех близнецов, которых разлучили в детстве.
2/7 «Ширли-Мырли» (1995). Первая звездная роль Гаркалина. Актер сыграл сразу четырех близнецов, которых разлучили в детстве.
Фото: Мосфильм
«Катала» (1989). В основе сюжета — история Алексея Грекова, который внедряется в круг картежников в надежде сорвать крупный куш.
3/7 «Катала» (1989). В основе сюжета — история Алексея Грекова, который внедряется в круг картежников в надежде сорвать крупный куш.
Фото: Кадр из фильма
«Ландыш серебристый» (2000). Мюзикл, в котором Гаркалин сыграл мечтателя-композитора Романа Кромина.
4/7 «Ландыш серебристый» (2000). Мюзикл, в котором Гаркалин сыграл мечтателя-композитора Романа Кромина.
Фото: Кадр из фильма
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«Белые одежды» (сериал 1992). Многосерийный фильм по роману Владимира Дудинцева о группе генетиков в середине XX века.
5/7 «Белые одежды» (сериал 1992). Многосерийный фильм по роману Владимира Дудинцева о группе генетиков в середине XX века.
Фото: Кадр из фильма
«Между нами, девочками» (сериал 2013). В украинском сериале актер сыграл роль неунывающего Аркадия Геннадьевича Рябоконя.
6/7 «Между нами, девочками» (сериал 2013). В украинском сериале актер сыграл роль неунывающего Аркадия Геннадьевича Рябоконя.
Фото: Кадр из фильма
«Андерсен. Жизнь без любви» (сериал 2006).Последний художественный фильм Рязанова. Гаркалин исполнил роль короля Кристиана VIII.
7/7 «Андерсен. Жизнь без любви» (сериал 2006).Последний художественный фильм Рязанова. Гаркалин исполнил роль короля Кристиана VIII.
Фото: Кадр из фильма

«Ширли-Мырли» (1995)

Видео дня

Пожалуй, самая известная картина с участием Гаркалина. Актер сыграл сразу четырех близнецов, которых разлучили в детстве, — афериста Василия Кроликова, дирижера Иннокентия Шниперсона, барона Романа Алмазова и стюарда Патрика Кроликоу.

В октябре 2021 года на канале Юрия Дудя вышел выпуск, посвященный комедии под названием «"Ширли-мырли" — недооцененный шедевр про 90-е». Сам Гаркалин лично появился на интервью и ответил на вопросы о картине.

«Катала» (1989)

Криминальная мелодрама стала одной из первый картин, где Гаркалин играл главную роль. В основе сюжета — история игрока Алексея Грекова, который внедряется в круг профессиональных картежников в надежде сорвать крупный куш.

«Ландыш серебристый» (2000)

Мелодраматичный мюзикл о юной Зое Мисочкиной (Олеся Железняк), которая мечтает пробиться на большую сцену. Гаркалин сыграл роль мечтателя-композитора Романа Кромина.

«Белые одежды» (сериал 1992)

Многосерийный фильм по одноименному роману Владимира Дудинцева. В середине ХХ века в группе генетиков происходит раскол: одни ученые хотят идти вперед и экспериментировать, другие — придерживаться принципов науки. Главный герой Федор Дежкин сталкивается со сложным выбором, чью сторону принять.

«Между нами, девочками» (сериал 2013)

Валерий Гаркалин много снимался в комедийных сериалах: «Гуманоиды в королеве», «Кто в доме хозяин?», «Моя прекрасная няня». В украинском сериале «Между нами, девочками» актер сыграл роль неунывающего Аркадия Геннадьевича Рябоконя.

«Андерсен. Жизнь без любви» (сериал 2006)

В последнем художественном фильме Эльдара Рязанова режиссер доверил Гаркалину исполнить роль короля Дании Кристиана VIII. В основу сюжета легла биография сказочника Ханса Кристиана Андерсена, творчество которого не принимали современники.

В начале октября актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. По информации различных СМИ, актер скончался от последствий коронавируса.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Играл в Московском академическом театре сатиры и Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, преподавал в ГИТИС.

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