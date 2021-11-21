Скончался актер из сериала "Воронины"

В возрасте 42 лет скончался актер из популярного российского сериала "Воронины" Михаил Зубов. Об этом сообщает РИА Новости.
Подробности и причина смерти артиста не известны, а о случившемся сообщила руководительница краснодарской школы кино «Кинолицей» Елена Володина.
«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма», — сообщается в посте, опубликованном Володиной в социальной сети «ВКонтакте».
Зубов сыграл также в сериалах «Лихач» и «Капкан для монстра».