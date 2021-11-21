Скончалась актриса Нина Русланова

Актер Стас Садальский рассказал о том, что 75-летняя актриса Нина Русланова 21 ноября ушла из жизни.
«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием — умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик». С потерей родных укорачивается наша жизнь, они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?», — поделился эмоциями актер.
Валерия Гущина подтвердила СМИ эту новость, но от подробностей воздержалась.
Было известно, что Русланова в тяжелом состоянии находилась в одной из столичных больниц, куда ее доставили после инсульта.
Ранее мы писали о том, что из жизни ушел 42-летний актер Михаил Зубов.