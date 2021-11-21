Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Скончалась актриса Нина Русланова

Диана Товсепова
2 часа назад

Актер Стас Садальский рассказал о том, что 75-летняя актриса Нина Русланова 21 ноября ушла из жизни.

Скончалась актриса Нина Русланова
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием — умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик». С потерей родных укорачивается наша жизнь, они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?», — поделился эмоциями актер.

Валерия Гущина подтвердила СМИ эту новость, но от подробностей воздержалась.

Было известно, что Русланова в тяжелом состоянии находилась в одной из столичных больниц, куда ее доставили после инсульта.

Ранее мы писали о том, что из жизни ушел 42-летний актер Михаил Зубов.

Актеры,Михаил Зубов,Стас Садальский,Нина Русланова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители