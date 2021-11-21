Скончалась актриса Нина Русланова

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием — умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик». С потерей родных укорачивается наша жизнь, они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?», — поделился эмоциями актер.