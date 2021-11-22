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Стало известно о последних днях Нины Руслановой

Lenta.ru
4 часа назад

Актер Станислав Садальский рассказал о последних днях народной артистки России Нины Руслановой, передает «Пятый канал».

По его словам, знаменитость на закате лет оказалась беспомощной и страдала от этого. Он считает, что Русланова была всеми забыта. По мнению Садальского, это и привело к трагедии. Он уточнил, что никому из артистов не желает такой участи.

«Это естественный процесс, потому что умираешь от того, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают», — подчеркнул он.

Актер добавил, что когда человек без сил, то уходить еще тяжелее.

Ранее стало известно, что перед смертью Русланова десять дней провела в больнице с коронавирусом. Ее госпитализировали 11 ноября. Врачи диагностировали у знаменитости пневмонию и нарушение сердечного ритма. О смерти актрисы стало известно из публикации Союза кинематографистов.

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