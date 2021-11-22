Не дожили до 40: российские актеры, которые ушли молодыми

Вечером 15 октября 2017 года пришло известие о том, что не стало талантливого актера Дмитрия Марьянова. Его даже не успели довезти до больницы. По одной из версий, причиной смерти явился оторвавшийся тромб. Марьянову было всего 47 лет. EG.RU вспоминает, кто из талантливых российских актеров ушел от нас за последние годы в расцвете человеческих и творческих сил.

Фото: Кадр из фильма "Котовский" Кадр из фильма "Котовский"

Владислав Галкин, 38 лет

Экспресс газета

Смерть 38-летнего актера, звезды многочисленных фильмов и сериалов, подкинула массу загадок. Любимец телезрителей, Владислав, или Влад, как его многие называли, Галкин, погиб при странных обстоятельствах. 27 февраля 2010 года тело актера обнаружили в его собственной квартире.

При этом, как выяснилось в ходе экспертизы, Владислав Галкин умер за 2-3 дня до того, как его нашли. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Однако некоторые странные детали (в частности: синяки и кровоподтеки на теле актера, так и не найденная крупная сумма денег, которую Галкин накануне снял в банке, возможные следы присутствия в квартире других людей) заставили близких Владислава предположить, что его могли убить. Тем не менее, следствие это не убедило, официальной версией смерти Галкина так и остается острая сердечная недостаточность.

Никита Емшанов, 28 лет

Кадр из фильма «В зоне риска»

Ранним утром 17 августа 2011 года в центре Москвы произошла страшная авария. «Мерседес» протаранил «Ниссан», вылетел на встречную полосу, и в него тут же врезалась другая машина. Позже выяснилось, что в «мерседесе» находились популярнейший молодой театральный и киноактер Никита Емшанов, которого зрители знали по таким картинам, как «Мертвые дочери», «Десантура». «Легенда №17» и другим, его подруга Екатерина Бирюкова, известная как VJ Vesna, а также их приятель режиссер Константин Камышанов.

Камышанов и Емшанов погибли сразу. Девушку увезли в Институт им. Склифосовского, но спасти ее не удалось. Жертвой аварии стал также пассажир одной из машин. В день гибели Никите исполнилось 28 лет.

Алексей Завьялов, 36 лет

Экспресс газета

Ведущий актер театра им. Вахтангова, также запомнившийся многим зрителям по сериалу «Ментовские войны», трагически ушел из жизни осенью 2011 года. Алексей Завьялов разбился 7 августа того же года на аэродроме в Подмосковье, во время прыжка с парашютом, который был для него уже далеко не первым. Все шло нормально, но за несколько метров до посадки в актера врезался другой парашютист. Завьялов упал на землю, получив травму головы, многочисленные переломы и серьезные повреждения внутренних органов.

30 сентября Алексей скончался в больнице, не дожив два с небольшим месяца до своего 37-летия. У него остались двое маленьких сыновей.

Даниил Певцов, 22 года

Экспресс газета

Жизнь 22-летнего сына актера Дмитрия Певцова Даниила унес нелепый несчастный случай. 25 августа 2012 года Певцов-младший сорвался с третьего этажа одного из домов в центре Москвы. Произошло это на вечеринке у друзей по поводу пятилетия окончания школы.

По рассказам очевидцев, молодой актер оперся руками о перила балкона, неожиданно перевалился через них и упал вниз. Никто даже не успел осознать, что произошло. Даниила Певцова доставили в Боткинскую больницу в состоянии клинической смерти с переломами основания черепа, конечностей и ребер. Медики сделали ему сложнейшую операцию на мозге, все надеялись, что он придет в себя, но из комы юноша так и не вышел. Не помогла и вторая операция. 3 сентября 2012 года Даниил Певцов скончался.

Никита Быченков, 27 лет

Экспресс газета

Молодой актер московского театра Et Cetera, выпускник знаменитой «Щуки» был не только одним из самых одаренных в театре, но и многообещающим музыкантом.

Он умер 14 июня 2014 года на гастролях в Оренбурге, прямо на сцене. Причина – аневризма сосудов головного мозга. Никите Быченкову было всего 27 лет. Рассказывали, что актер, никогда не жаловавшийся на здоровье, за свою недолгую, но яркую жизнь, пережил две клинические смерти, дважды тонул. Впоследствии эти факты дали экстрасенсам и мистикам повод заговорить о том, что смерть уже давно ходила за Никитой по пятам.

Егор Клинаев, 18 лет

Экспресс газета

Близкие звезды сериала «Физрук», жизнь которого унесло ДТП с участием нескольких машин, произошедшее на МКАД в ночь на 27 сентября 2017 года, до сих пор не могут прийти в себя после его смерти.