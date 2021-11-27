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"Лучше всех танцую ча-ча-ча": чего мир не знал о Брюсе Ли

Диана Товсепова
3 часа назад

27 ноября легендарному гонконгскому актеру и кинорежиссеру исполнился бы 81 год. Брюс Ли стал популяризатором боевых искусств, а мальчики во всем мире восхищались его силой и ловкостью. До сих пор имя Брюса Ли является синонимом мастерства, а многие считают его сверхчеловеком. "Рамблер" собрал интересные, но мало кому известные, факты о жизни культового актера.

Родился Брюс Ли не в Гонконге, а в Сан-Франциско (США) в год Дракона и в час Дракона по китайскому календарю.
1/7 Родился Брюс Ли не в Гонконге, а в Сан-Франциско (США) в год Дракона и в час Дракона по китайскому календарю.
Фото: Wikipedia
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Брюс Ли в детстве и юности не отличался хорошими физическими способностями и не занимался боевыми искусствами.
2/7 Брюс Ли в детстве и юности не отличался хорошими физическими способностями и не занимался боевыми искусствами.
Фото: National General Pictures
Его удары были настолько быстрыми, что иногда их не удавалось заснять технологией 24 кадра в секунду.
3/7 Его удары были настолько быстрыми, что иногда их не удавалось заснять технологией 24 кадра в секунду.
Фото: Кадр из фильма «Выход Дракона»
Он мог отжиматься на двух пальцах одной руки, а также подтягиваться, используя только мизинец для обхвата перекладины.
4/7 Он мог отжиматься на двух пальцах одной руки, а также подтягиваться, используя только мизинец для обхвата перекладины.
Фото: Кадр из фильма «Выход Дракона»
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Практически ни одна из компьютерных и видеоигр боевого жанра не обходится без персонажа, списанного с образа Брюса Ли.
5/7 Практически ни одна из компьютерных и видеоигр боевого жанра не обходится без персонажа, списанного с образа Брюса Ли.
Фото: globallookpress.com
Ежедневно он делал более 8000 упражнений.
6/7 Ежедневно он делал более 8000 упражнений.
Фото: globallookpress.com
Кадры с реальных похорон Ли были использованы в его последнем фильме «Игра смерти»
7/7 Кадры с реальных похорон Ли были использованы в его последнем фильме «Игра смерти»
Фото: ABC Television

- Родился Брюс Ли не в Гонконге, а в Сан-Франциско (США) в год Дракона и в час Дракона по китайскому календарю;

- Мать Брюса была наполовину немкой;

- В своем первом фильме «Золотой ворот девушки» Брюс Ли снялся в возрасте трех месяцев. Тогда он сыграл роль маленькой девочки-младенца;

- Брюс Ли в детстве и юности не отличался хорошими физическими способностями и не занимался боевыми искусствами, а в кино ему всегда доставались роли "трудных" детей или сирот;

- Зато Брюс серьезно занимался латино-американским танцем ча-ча-ча и выиграл чемпионат в Гонконге;

- Своему первому учителю кунг-фу Брюс Ли сказал: «Учитель, я знаю, что вы прекрасно владеете кунг-фу — а я лучше всех танцую ча-ча-ча. Так давайте обменяемся нашими знаниями: вы научите меня технике кунг-фу, а я научу вас танцевать ча-ча-ча»;

- Он оказался невероятно талантлив в кунг-фу и постоянно тренировался, а затем освоил джиу-джитсу, бокс и дзюдо;

- Ли разработал свой стиль кунг-фу под названием джиткундо;

- В 19 лет он отправился в США, чтобы подтвердить право на гражданство, и начал работать официантом;

- В Штатах он изучал искусство, окончил Техническую школу Эдиссона, поступил в Вашингтонский университет на философский факультет и встретил будущую жену, 17-летнюю Линду Эмери;

- Много лет подряд он вел подробные дневники, куда скрупулезно записывал все проделанное на каждой тренировке;

- Брюс скончался скоропостижно. По одной из версий, он принял таблетку от головной боли («Экваджестик»), содержащую аспирин и мепробамат, а это привело к отеку мозга.

Актеры,Фото,Брюс Ли,
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