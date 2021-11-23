За что звезду "Всадника без головы" "заказала" собственная жена

Александр Милокостый впервые появился на экране, когда ему было всего 11 лет, а через два года уже сыграл свою звездную роль, после которой стал знаменит. Слава сделала юного актера узнаваемым, а затем и весьма популярным у женского пола. Но сам Александр 13 лет прожил в браке с одной женщиной. А потом она решила лишить его жизни. О том, почему это произошло и как Милокостому удалось остаться в живых, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Всадник без головы" Кадр из фильма "Всадник без головы"

Славу и популярность Александру Милокостому принесла роль Юры Львова, сына белогвардейского полковника, в фильме “Адъютант его превосходительства”. Саше было всего 14 лет, когда после выхода картины на экраны в 1970 году на него буквально обрушилась популярность. Выбор дальнейшего жизненного пути был для Милокостого очевиден: после школы он поступил в Щукинское училище.

Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"

Во время учебы Александр снялся в нескольких фильмах, в том числе знаменитом “Всаднике без головы”, где сыграл роль Генри Пойндекстера. Эта работа после “Адъютанта его превосходительства” стала, пожалуй, самой известной в его фильмографии, насчитывающей 11 кинопроектов.

Армейскую службу Милокостый прошел в Театре Советской Армии, а после поступил на службу в Московский областной драматический театр, где играл ведущие роли. На сцене Александр был занят настолько плотно, так часто труппа ездила на гастроли, что на съемки в кино не оставалось времени. Режиссеры, предлагавшие актеру роли в своих фильмах, попросту не могли “поймать” его. Поэтому вскоре поток предложений начал потихоньку иссякать.

А затем наступили 1990-е, кризис в театре и кино. Милокостый остался без работы, но рук не опустил и решил попробовать себя в другом деле. Александр занялся бизнесом, сумел создать фирму по ремонту квартир и офисов, добился материального благополучия.

Зрители и режиссеры про актера Милокостого начали забывать. Но в конце 1990-х его имя снова появилось на страницах газет. Правда, уже не в разделе “Культура”, а в криминальной хронике.

Супруга Милокостого Наталья задумала лишить Александра жизни, когда тот, встретив другую женщину, решил подать на развод. Делить состояние и большую квартиру женщине совсем не хотелось. Поначалу Наталья пошла к гадалке (почему вдруг образованная женщина, известный врач решилась на такой странный поступок, не слишком понятно), чтобы вернуть былые чувства мужа. Деньги гадалка взяла, но помочь, разумеется, не смогла. Зато предложила решить проблему с имуществом кардинальным образом: попросту убрав мужа. Правда, за эту услугу и оплату гадалка потребовала соответствующую. Наталья согласилась.

Милокостый остался в живых, по сути, лишь благодаря счастливой случайности. Гадалка не решилась сама марать руки и передала “заказ” знакомому бродяге. Тот должен был напасть на Милокостого в подъезде и лишить бывшего актера жизни. Но исполнитель в самый последний момент, уже столкнувшись с Александром на лестничной клетке, понял, что не может этого сделать. Он отправился к стражам порядка и рассказал о готовящемся покушении.

Телефон супруги Милокостого, который, кстати, до последнего не верил в ее причастность к “заказу”) поставили на прослушку и в итоге услышали и записали ее разговор с подельниками. А арестовали их во время передачи денег бродяге за якобы выполненное задание.